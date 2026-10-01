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FRANCE

Real Madrid, FC Barcelone : le Real frappe fort avec un dossier de 50 000 pages !

Par Louis Chrestian - 1 Oct 2026, 17:23
Real Madrid, FC Barcelone : le Real frappe fort avec un dossier de 50 000 pages !

Le Real Madrid a transmis à l’UEFA une masse considérable de documents concernant l’affaire Negreira. L’instance européenne va désormais examiner ces nouveaux éléments dans le cadre de son enquête sur le FC Barcelone.

L’UEFA confirme avoir reçu les documents du Real Madrid

L’affaire Negreira connaît un nouveau développement majeur. Dans un communiqué publié ce jeudi, l’UEFA confirme avoir reçu du Real Madrid « un nombre important de documents » liés à son enquête en cours sur le FC Barcelone et José María Enríquez Negreira, ancien vice-président du Comité technique des arbitres de la Fédération espagnole.

Ces pièces ont été remises aux inspecteurs de l’éthique et de la discipline de l’instance européenne. Ces derniers doivent maintenant les étudier dans le cadre de leurs investigations. Selon le quotidien espagnol AS, le dossier transmis par le club merengue compterait plus de 50 000 pages adressées à l’UEFA et à son président Aleksander Čeferin.

Le Real évoque des faits « d’une gravité extraordinaire »

Le Real Madrid a rapidement confirmé être à l’origine de cet imposant envoi. Dans son propre communiqué, le club de la capitale espagnole affirme avoir communiqué des documents concernant « des faits d’une gravité extraordinaire, qui affectent directement l’intégrité de la compétition et la confiance dans le système d’arbitrage ».

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La Maison Blanche assure également qu’elle continuera de « collaborer activement avec l’UEFA ». Partie prenante dans ce dossier depuis plusieurs années, elle entend donc maintenir la pression sur son grand rival. Une nouvelle offensive qui intervient alors que l’enquête européenne se poursuit, sans qu’aucune conclusion définitive n’ait encore été rendue.

Des versements estimés à plus de 7 millions d’euros

Pour rappel, le Barça est soupçonné d’avoir versé environ 7,3 à 7,5 millions d’euros, entre 2001 et 2018, à des sociétés appartenant à José María Enríquez Negreira. Celui-ci occupait alors des responsabilités importantes au sein du Comité technique des arbitres espagnols.

Le club catalan se retrouve ainsi une nouvelle fois sous la lumière à la suite de la démarche de son rival madrilène. Le volume des documents transmis ne préjuge toutefois pas de leur portée dans la procédure. Il appartient désormais aux inspecteurs de l’UEFA d’en évaluer précisément le contenu et la valeur.

Le Real veut aller jusqu’au bout contre le Barça

Le Real Madrid espère toujours que le FC Barcelone sera officiellement reconnu coupable dans cette affaire. Le club merengue souhaite notamment que les Blaugrana soient déchus des titres remportés pendant la période concernée par les versements présumés.

Cette exigence reste, à ce stade, la position défendue par le Real et non une décision de l’UEFA. L’envoi de ces 50 000 pages ouvre donc une nouvelle séquence dans un dossier particulièrement sensible pour le football espagnol. En attendant le résultat de leur examen, l’affaire Negreira continue d’alimenter le bras de fer entre les deux géants de Liga.

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