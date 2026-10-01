Real Madrid, FC Barcelone : le Barça réplique à l’offensive des 50 000 pages !

Le FC Barcelone a officiellement réagi après la transmission à l’UEFA d’un imposant dossier du Real Madrid dans l’affaire Negreira. Le club blaugrana conteste fermement l’idée d’une nouvelle procédure ouverte à son encontre et livre sa lecture de la situation.

Le Barça dément toute nouvelle procédure

Le FC Barcelone est sorti du silence. Dans un communiqué officiel relayé ce jeudi par Vibes Foot, le club catalan assure que l’UEFA n’a ouvert aucune nouvelle procédure contre lui dans l’affaire Negreira. Une mise au point destinée à répondre aux informations évoquant une réactivation du dossier disciplinaire.

« La procédure a été engagée en 2023, avec la nomination de deux enquêteurs qui ont depuis effectué l’action qu’ils ont jugée appropriée », précise le Barça. Selon la direction blaugrana, cette procédure ne peut pas avoir été rouverte puisqu’elle n’a jamais été officiellement clôturée.

Les documents du Real seront étudiés dans l’enquête existante

On vous en parlait ce jeudi : le Real Madrid a transmis à l’UEFA un dossier de 50 000 pages lié à l’affaire Negreira. L’instance européenne a confirmé avoir reçu cette importante quantité de documents, désormais confiée à ses inspecteurs éthiques et disciplinaires.

Mais le FC Barcelone insiste sur une nuance de taille. Ces éléments seront évalués dans le cadre de « l’enquête en cours ». Pour le club catalan, le communiqué de l’UEFA n’annonce donc ni ouverture, ni réouverture, ni réactivation d’une procédure. Il ne se prononce pas davantage sur la valeur ou le fond des pièces communiquées par le Real Madrid.

Aucune nouvelle demande adressée au FC Barcelone

À ce jour, les enquêteurs de l’UEFA n’auraient formulé aucune nouvelle demande auprès du Barça. La plainte du Real Madrid n’aurait pas non plus été transmise au club catalan. Ce dernier affirme toutefois qu’il répondra aux éventuelles sollicitations, comme il dit l’avoir fait depuis le lancement des investigations.

Le FC Barcelone rappelle également que cette procédure reste liée à l’issue de l’affaire pénale actuellement examinée en Espagne. En attendant, les Blaugranas soulignent qu’ils ont continué à obtenir leur licence européenne sans objection et à participer normalement aux compétitions organisées par l’UEFA.

Le bras de fer se déplace sur le terrain institutionnel

Cette réaction ne met pas un terme au dossier, mais elle permet au Barça de fixer officiellement sa position. Le Real Madrid a bien fourni de nouvelles pièces et l’UEFA va les examiner, sans qu’une procédure distincte soit pour autant engagée à ce stade. La direction catalane réitère enfin sa « pleine coopération avec les autorités compétentes » et réclame rigueur et exactitude dans le traitement de cette affaire.