FC Nantes : La vente à 125 M€ provoque une nouvelle levée de boucliers !

Le projet de rachat du FC Nantes porté par Paulo Tavares continue de susciter de sérieuses interrogations. Favorable à un départ de Waldemar Kita, la Brigade Loire refuse toutefois de donner un blanc-seing aux investisseurs et interpelle désormais directement les élus nantais.

La Brigade Loire réclame des garanties

On vous en parlait mercredi : les zones d’ombre entourant la vente du FC Nantes s’accumulent à mesure que l’opération avance. Un nouveau développement est intervenu ce jeudi avec la prise de position officielle de la Brigade Loire.

Dans un communiqué relayé par Foot Mercato, le principal groupe de supporters nantais confirme souhaiter la fin de l’ère Kita, entamée en 2007. Mais il demande surtout des garanties sur la solidité du projet présenté par Phenix Sports Invest, représenté par Paulo Tavares.

« Le FC Nantes doit changer de propriétaire. Mais pas à n’importe quel prix. Et surtout, pas pour troquer la peste pour le choléra », prévient la Brigade Loire, qui assure qu’elle ne fermera pas les yeux sur les risques d’un éventuel rachat au seul motif qu’il mettrait fin à la gouvernance actuelle.

Le silence des élus nantais pointé du doigt

La grande nouveauté tient à l’interpellation adressée à la Ville et aux élus de Nantes. Les supporters s’indignent de leur silence alors que l’avenir d’une institution locale est en jeu. Ils entendent ainsi déplacer le débat au-delà des seules discussions entre Waldemar Kita et les investisseurs.

« Notre club n’est ni un jouet, ni un actif financier que l’on achète, revend ou utilise au gré d’intérêts personnels. Le FC Nantes est un patrimoine, une histoire et une institution », insiste le communiqué. La Brigade Loire réclame donc davantage de transparence avant toute finalisation.

Enquête sur le rachat de Nantes : montages financiers, entreprises et personnes derrière le consortium, avec notamment la possibilité pour Waldemar Kita de faire crédit d’une partie de la somme. — @ManuMerceron https://twitter.com/ManuMerceron/status/2105414924721643823

Un calendrier serré pour le projet Tavares

Le projet de Phenix Sports Invest porterait sur un rachat à hauteur de 125 millions d’euros. Ses promoteurs souhaiteraient boucler l’opération entre la fin du mois d’octobre et le début du mois de novembre, ce qui laisse peu de temps pour dissiper les doutes entourant le montage et ses acteurs.

La position de la Brigade Loire est donc claire : le départ de la famille Kita reste souhaité, mais il ne saurait suffire à rendre crédible n’importe quelle offre. À quelques semaines de l’échéance annoncée, le projet Tavares doit désormais convaincre bien au-delà du propriétaire actuel du FC Nantes.