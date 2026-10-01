Alors que le processus de vente du FC Nantes est en marche, le vestiaire des Canaris s’est positionné.

Le FC Nantes vit une période particulièrement mouvementée. Alors que Grégory Poirier tente de relancer les Canaris en Ligue 2, le club pourrait bientôt changer de propriétaire après dix-neuf ans sous le contrôle de la famille Kita.

Doucouré fixe la ligne du vestiaire du FC Nantes

Le dossier de vente s’est récemment accéléré. Un protocole d’accord aurait été signé entre la famille Kita et un pool d’investisseurs emmené par Paulo Tavares, avec une opération qui pourrait approcher les 100 millions d’euros hors bonus. Le projet doit encore franchir plusieurs étapes, notamment le passage devant la DNCG. Forcément, cette actualité ne pouvait pas échapper aux joueurs. Présenté par le FC Nantes, Fodé Doucouré a été interrogé par Ouest-France sur l’avenir du club et sur cette possible vente.

Le défenseur malien a immédiatement fermé la porte aux commentaires sur le sujet : « On est focus sur le terrain et tout ce qui se passe en dehors, des gens travaillent là-dessus. Chacun son domaine. Tout ce qui se passe en dehors du terrain ne nous regarde pas. » Une réponse particulièrement nette. Pas question donc pour le vestiaire de prendre position publiquement sur l’identité du futur propriétaire ou sur le départ éventuel de Waldemar Kita.

Poirier et ses joueurs du FC Nantes veulent rester concentrés

Le timing rend pourtant cette déclaration particulièrement intéressante. Quelques jours auparavant, la vente du FC Nantes était encore présentée comme une possibilité parmi plusieurs autres. Waldemar Kita avait confirmé disposer de trois propositions de rachat. Depuis, le dossier a changé de dimension. Selon L’Équipe, un accord aurait désormais été signé entre la famille Kita et les investisseurs réunis autour de Paulo Tavares. La finalisation reste toutefois conditionnée à plusieurs validations.

Le changement d’ère paraît donc beaucoup plus concret. Pour Grégory Poirier, cette position du vestiaire est évidemment importante. L’entraîneur du FC Nantes doit déjà gérer une situation sportive délicate après la relégation en Ligue 2 et un début de saison compliqué. Le groupe ne veut donc visiblement pas se disperser avec les discussions autour de l’actionnariat. Les dirigeants travaillent sur la vente. Le staff se concentre sur le sportif. Et les joueurs doivent évoluer à le meilleur niveau