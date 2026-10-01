Deux recrues potentielles du PSG au prochain mercato pourraient n’être que de la poudre aux yeux cet hiver.

Le PSG pourrait de nouveau se montrer actif en janvier. Après plusieurs mercatos marqués par une volonté de construire un effectif plus équilibré, le club de la capitale continue de surveiller plusieurs jeunes profils susceptibles de s’inscrire dans son projet.

Batrakov et Kislyak, vraiment des renforts pour le PSG ?

Deux internationaux russes sont notamment évoqués : Aleksey Batrakov et Matvey Kislyak. Et leur compatriote Aleksandr Golovin vient justement de donner son avis sur leur capacité à évoluer au PSG. Interrogé par Sport Express sur l’intérêt parisien pour Batrakov et Kislyak, le milieu de l’AS Monaco refuse de considérer les deux joueurs comme de simples recrues destinées à faire le nombre : « Je ne sais pas si le terme “renforcer” est approprié. Je ne sais pas s’ils joueraient là-bas. Je ne sais pas non plus s’ils joueraient à Monaco. Mais ce ne seraient certainement pas des joueurs qui arrivent et ne servent à rien. C’est totalement faux. » Une réponse claire. Pour Golovin, les deux joueurs possèdent suffisamment de qualités pour intégrer un effectif de très haut niveau et avoir leur mot à dire dans la rotation. Mais le Monégasque reste prudent sur leur statut.

C’est précisément là que le débat devient intéressant. Recruter au PSG ne signifie pas forcément devenir immédiatement un titulaire indiscutable. Le club parisien dispose déjà d’un effectif particulièrement fourni, notamment dans l’entrejeu. Pour deux jeunes joueurs encore en phase de développement, la concurrence serait donc considérable. Golovin estime toutefois qu’ils pourraient parfaitement trouver leur place : « Ils seraient dans l’effectif, ils joueraient des matchs, et ensuite tout dépendrait d’eux. Je pense qu’ils en sont tout à fait capables. » Un discours qui ressemble davantage à une défense du potentiel des deux joueurs qu’à une garantie sur leur niveau immédiat.

Batrakov a déjà changé de dimension

Le dossier Aleksey Batrakov est d’autant plus intéressant que le milieu offensif a déjà franchi une nouvelle étape dans sa carrière. Le joueur formé au Lokomotiv Moscou a depuis rejoint Galatasaray, ce qui lui offre un contexte beaucoup plus exigeant. Son profil offensif et sa capacité à évoluer entre les lignes peuvent évidemment séduire des clubs de haut niveau mais passer de la scène russe à la concurrence du PSG constituerait un changement d’échelle considérable.

Matvey Kislyak représente un profil légèrement différent. Le milieu du CSKA Moscou est présenté comme l’un des jeunes talents russes à suivre et possède déjà une certaine expérience au plus haut niveau malgré son jeune âge. Son potentiel pourrait correspondre à la politique du PSG, qui cherche régulièrement à anticiper l’émergence de nouveaux talents. Mais là encore, l’enjeu sera de savoir si Paris souhaite recruter un joueur capable de jouer immédiatement ou simplement préparer l’avenir. Car entre une piste intéressante et un véritable renfort capable de s’imposer dans le onze de Luis Enrique, il existe encore une différence importante.