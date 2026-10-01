Auteur d’une première réussie sous le maillot de l’équipe de France, Jérémy Jacquet (Liverpool, 21 ans) refait parler d’Habib Beye au Stade Rennais.

Jérémy Jacquet n’en finit plus de faire parler de lui. À seulement 21 ans, le défenseur de Liverpool a franchi un nouveau cap en découvrant récemment l’équipe de France. Une nouvelle étape qui vient confirmer la progression spectaculaire d’un joueur qui n’a jamais caché son ambition.

Bichard raconte un Jacquet obsédé par le progrès

Son parcours est également étroitement lié au Stade Rennais. Et forcément, certaines figures croisées en Bretagne reviennent aujourd’hui dans les discussions. Dans un portrait consacré au défenseur français, L’Équipe a notamment interrogé Sébastien Bichard. L’ancien entraîneur de Clermont a connu Jacquet comme numéro un, avant de le retrouver au Stade Rennais dans le staff d’Habib Beye.

Son témoignage décrit un joueur particulièrement ambitieux. « On ne sait pas ce qu’il va se passer, mais il ne se fixe jamais de limites. Il veut juste être la meilleure version de lui-même. C’est un homme qui a besoin d’être challengé et qui va tout mettre en place pour répondre à ses objectifs », analyse-t-il. Un état d’esprit qui semble avoir accompagné Jacquet depuis ses débuts.

Le souvenir d’Habib Beye ressurgit au Stade Rennais

La présence de Bichard dans l’ancien staff rennais de Beye donne forcément une résonance particulière à ce témoignage. Jacquet a connu cette période alors qu’il cherchait encore à franchir les différents paliers menant au très haut niveau. Beye, de son côté, avait également placé beaucoup d’importance sur la progression individuelle et la capacité de ses joueurs à répondre aux exigences du haut niveau. Le passage de Jacquet à Rennes reste donc associé à cette période de sa formation mais son parcours a depuis pris une autre dimension. Bichard rappelle d’ailleurs une caractéristique essentielle du défenseur. Jacquet ne semble pas simplement se fixer des objectifs : il cherche ensuite à les atteindre.

« Il voulait aller en Premier League et y jouer, il l’a fait. Il est différent, dans le challenge permanent », a-t-il ajouté. Son arrivée à Liverpool illustre parfaitement cette mentalité. Le jeune Français a quitté le Stade Rennais pour rejoindre l’un des clubs les plus prestigieux d’Angleterre et s’est progressivement installé dans un environnement extrêmement exigeant. Sa première convocation avec les Bleus constitue désormais une nouvelle étape. C’est là que le rapprochement avec Zinédine Zidane devient intéressant. Le Ballon d’Or 1998 est réputé pour sa capacité à pousser ses joueurs à dépasser leurs limites et à répondre à des exigences élevées. Or, selon Bichard, Jacquet est précisément un joueur qui « a besoin d’être challengé. » La connexion est donc facile à établir sur le plan des profils et des méthodes, qui peuvent aussi être reliées au décrié Beye.