Sérieusement blessé en Turquie pour le premier match de Zinédine Zidane sur le banc des Bleus, Zinédine Zidane prend pourtant du bon temps à Paris.

Kylian Mbappé n’aura pas échappé longtemps aux radars. Après sa blessure contractée en Turquie lors du premier match de l’équipe de France sous les ordres de Zinédine Zidane, le capitaine des Bleus devait observer une période de récupération.

Mbappé aperçu dans les rues de Paris

Mais alors que beaucoup imaginaient l’attaquant du Real Madrid regagner rapidement l’Espagne pour poursuivre ses soins, une vidéo diffusée en Espagne a relancé les interrogations. El Chiringuito affirme avoir retrouvé la trace de Kylian Mbappé dans les rues de la capitale. Le joueur français a été filmé dans la nuit aux côtés d’Ester Exposito. Le couple était accompagné d’un garde du corps avant de rejoindre un van noir. Des images qui ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Le contexte explique évidemment la polémique : Mbappé venait alors de quitter le rassemblement des Bleus après avoir été touché au genou.

Le journaliste Marcos Benito s’est notamment étonné de ne pas voir Mbappé au centre d’entraînement du Real Madrid. « Mbappé n’est pas allé à Valdebebas ces derniers jours », affirme-t-il. Le journaliste s’interroge également sur le choix du Français de séjourner à Paris alors qu’il est blessé avec l’équipe nationale. « C’est un mystère : il revient blessé avec la France mais il ne se soigne pas au centre d’entraînement du Real Madrid… » Une remarque qui alimente immédiatement les spéculations mais il faut rester prudent : le fait d’être aperçu dans les rues de Paris ne permet pas, à lui seul, d’établir que Mbappé ne suit pas son protocole de soins.

Zidane devra entendre son capitaine

La présence d’Ester Exposito aux côtés de Mbappé a également largement contribué à la diffusion des images. Les deux personnalités ont été aperçues ensemble, visiblement accompagnées et cherchant ensuite à éviter les regards en rejoignant rapidement un véhicule. Une sortie privée qui devient donc une nouvelle séquence médiatique pour l’attaquant français. Depuis plusieurs années, les moindres déplacements de Mbappé font l’objet d’une attention considérable, particulièrement lorsqu’ils interviennent pendant une période internationale. Cette fois encore, le contexte sportif amplifie forcément les réactions.

Pour Zinédine Zidane, le sujet reste avant tout sportif. Le sélectionneur des Bleus vient de débuter son mandat avec un groupe qui doit rapidement trouver ses automatismes. L’absence de Mbappé constitue donc un paramètre important à gérer. Le capitaine français doit désormais récupérer de sa blessure et retrouver les terrains dans les meilleures conditions. Quant aux images tournées à Paris, elles continueront probablement à faire parler mais elles ne permettent pas de savoir précisément où, quand et comment Kylian Mbappé effectue ses soins.