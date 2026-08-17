En plein Trophée des Champions, remporté par le RC Lens ce dimanche à Bollaert (1-0), les supporters des Sang et or ont brandi une banderole piquante envers le PSG.

Le RC Lens a parfaitement lancé sa saison 2026-2027. Devant son public de Bollaert, le club artésien s’est offert le PSG (1-0) pour remporter le Trophée des Champions. Une victoire forcément savourée par les supporters lensois, qui ont également profité de l’occasion pour adresser un message au club parisien.

Une banderole bien sentie contre le PSG

En plein match, les ultras du RC Lens ont brandi une banderole visant directement le PSG. Le message affiché dans les tribunes était particulièrement piquant : « 𝟭𝟴𝟬𝟬 𝗣𝗔𝗥𝗜𝗦𝗜𝗘𝗡𝗦 𝗠𝗔𝗫𝗜𝗠𝗨𝗠, 𝗖̧𝗔 𝗙𝗔𝗜𝗧 𝗤𝗨𝗢𝗜 𝗗𝗘 𝗦𝗨𝗕𝗜𝗥 𝗟’𝗜𝗡𝗜𝗤𝗨𝗜𝗘́𝗧𝗘́ ? » Une pique qui n’est évidemment pas arrivée par hasard.

Cette banderole fait référence à un épisode très commenté de la saison dernière. La mention des « 1800 Parisiens maximum » renvoie directement au match reporté par la LFP, une décision qui avait provoqué de nombreuses réactions dans le football français. Les supporters lensois ont donc choisi de ressortir cet épisode au meilleur moment, alors que le PSG se présentait à Bollaert pour disputer un nouveau trophée.

Le RC Lens savoure sa revanche

Sur le terrain comme dans les tribunes, le RC Lens a donc passé une excellente soirée. La victoire 1-0 permet aux Sang et Or de commencer la saison avec un premier titre et surtout un succès prestigieux face au champion d’Europe. Les supporters ont eux aussi participé à la fête avec cette banderole qui n’a pas manqué de faire réagir. Une manière pour le public lensois de rappeler que certains épisodes de la saison précédente n’ont visiblement pas été oubliés.

Dans un Bollaert acquis à la cause des Sang et Or, cette rencontre avait forcément une saveur particulière. La banderole a ajouté une dose de rivalité à une soirée déjà marquée par la victoire du RC Lens. Le PSG devra désormais rapidement tourner la page, tandis que les Lensois peuvent savourer ce premier trophée de la saison devant leur public.