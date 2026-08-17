Expulsé face au RC Lens lors du Trophée des Champions, Nuno Mendes (24 ans) pourrait manquer la première journée de Ligue 1 face au Stade Rennais. Le PSG attend désormais la décision de la LFP.

Le PSG pourrait devoir composer sans l’un de ses cadres pour lancer sa saison de Ligue 1. Alors que les Parisiens doivent se déplacer sur la pelouse du Stade Rennais dimanche prochain, Nuno Mendes est sous la menace d’une suspension après son expulsion lors du Trophée des Champions face au RC Lens (0-1).

Nuno Mendes sous la menace d’une suspension

Le latéral gauche portugais a reçu un carton rouge après un geste sanctionné par l’arbitre lors de la rencontre face aux Sang et Or. Cette expulsion pourrait avoir des conséquences directes sur le premier match de championnat du PSG. Nuno Mendes a en effet de très fortes chances d’être suspendu pour la première journée de Ligue 1, qui verra Paris affronter le Stade Rennais.

Pour l’heure, aucune sanction définitive n’a encore été prononcée. La commission de discipline de la LFP doit se pencher sur le dossier ce mercredi. C’est à l’issue de cette décision que le PSG saura précisément si Luis Enrique pourra compter sur son latéral gauche pour le déplacement en Bretagne. En fonction de la durée de la suspension, le technicien espagnol devra donc éventuellement revoir ses plans.

Un premier casse-tête pour Luis Enrique

Une absence de Nuno Mendes constituerait évidemment un coup dur pour le PSG. Le Portugais occupe une place importante dans le dispositif parisien et son profil apporte notamment beaucoup de vitesse et de percussion sur le côté gauche. Luis Enrique devra donc anticiper cette éventuelle suspension et trouver une solution pour affronter Rennes. Le Stade Rennais pourrait ainsi profiter d’un PSG privé d’un de ses éléments importants dès la première journée.

Tout dépend désormais de la décision de la LFP. Le PSG connaîtra mercredi la sanction infligée à Nuno Mendes et saura alors s’il devra se passer de lui dimanche prochain face au Stade Rennais. Une mauvaise nouvelle potentielle pour Luis Enrique, alors que Paris veut idéalement démarrer sa saison de Ligue 1 sur les meilleures bases possibles.