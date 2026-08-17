OL : L’Inter prépare son offensive, la bataille à 40 M€ s’intensifie

Toujours courtisé sur le marché des transferts, Malick Fofana reste dans le viseur de l’Inter Milan. Le club lombard attendrait désormais de faire de la place dans son effectif avant de transmettre une offre à l’OL.

L’Inter attend le départ de Luis Henrique

Le dossier Malick Fofana connaît un nouveau développement. Selon les informations relayées par Foot01, l’Inter Milan n’a pas abandonné l’idée de recruter l’international belge de 21 ans.

Avant de passer à l’action, les Nerazzurri souhaiteraient toutefois boucler le départ de Luis Henrique. Une fois cette opération finalisée, une offre devrait être formulée à l’Olympique Lyonnais pour tenter d’enrôler son ailier.

Tottenham et Galatasaray entrent dans la bataille

On vous en parlait vendredi, l’OL pourrait ouvrir la porte à un départ de Malick Fofana en cas de proposition proche de 40 millions d’euros, alors que l’AS Roma était déjà positionnée.

La concurrence s’élargit désormais puisque Tottenham et Galatasaray surveilleraient également la situation du natif d’Alost. L’intérêt persistant de l’Inter pourrait donc lancer une véritable bataille pour l’élément prometteur lyonnais.

Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye ne figurent pas sur la feuille de match face à Lens, alors que l’ancien Lyonnais est annoncé proche de Liverpool. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2089052156317913135

Un rendez-vous européen dans toutes les têtes

En attendant une éventuelle offensive, Malick Fofana doit rester concentré sur les échéances sportives de l’OL. Le déplacement à Istanbul pour le barrage aller de la Ligue des champions approche et pourrait peser lourd dans la saison des Gones.

Une qualification européenne offrirait de nouvelles ressources au club rhodanien, toujours soumis aux contraintes de la DNCG. Elle pourrait aussi renforcer sa position dans les négociations. À l’inverse, une offre avoisinant les 40 M€ resterait difficile à repousser, et la rencontre face à Fenerbahçe pourrait alors compter parmi les dernières de Fofana sous le maillot lyonnais.