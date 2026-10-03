Real Madrid, OL Mercato : un club prend la pole pour Endrick

En manque de temps de jeu au Real Madrid, Endrick se rapproche d’un nouveau prêt cet hiver, avec l’AS Roma en pole position.

En cruel manque de temps de jeu au Real Madrid, Endrick pourrait de nouveau faire ses valises lors du prochain mercato hivernal. Déjà prêté à l’Olympique Lyonnais lors de la deuxième partie de la saison dernière, l’attaquant brésilien de 20 ans ne parvient toujours pas à s’imposer durablement chez les Merengue. Il n’a ainsi disputé que quatre minutes en Liga depuis le début de la saison. Alors que l’OL est de nouveau cité parmi ses possibles destinations, un autre grand club européen aurait décidé de passer à l’action pour récupérer l’ancien Lyonnais : l’AS Roma.

La Roma fait d’Endrick une priorité pour cet hiver

Selon les informations du Corriere dello Sport, la Roma travaillerait sérieusement sur la venue d’Endrick en janvier et aurait même fait du Brésilien l’une de ses priorités pour renforcer son secteur offensif. Le club romain serait sur ses traces depuis l’été dernier et aurait déjà avancé dans ce dossier. Surtout, Endrick et son père verraient d’un bon œil un départ vers la capitale italienne, où le joueur pourrait notamment retrouver son compatriote Wesley. Le Real Madrid serait de son côté de plus en plus ouvert à un nouveau prêt afin de permettre à son jeune attaquant d’enchaîner les matchs et de poursuivre sa progression.

La concurrence s’annonce néanmoins importante dans ce dossier puisque la Juventus serait également intéressée par Endrick et pousserait pour obtenir un prêt avec option d’achat. La Roma souhaiterait elle aussi négocier une formule avantageuse de ce type. Après avoir retrouvé du rythme avec le Brésil lors des deux rencontres face à l’Australie, Endrick pourrait donc être l’un des joueurs très courtisés du mercato de janvier. Une situation à surveiller également du côté de l’OL, si les Gones souhaitent réellement tenter de récupérer un joueur qu’ils connaissent déjà bien.