PSG : encore une bonne nouvelle pour Luis Enrique avant Le Mans !

Le PSG devrait pouvoir compter sur le retour de Warren Zaïre-Emery pour la réception du Mans après la trêve.

Avant la trêve internationale, le Paris Saint-Germain a remporté le premier Classico de la saison sur la pelouse de l’Olympique de Marseille (1-2). Un succès précieux qui a permis aux hommes de Luis Enrique de poursuivre leur remontée et de se hisser à la sixième place de Ligue 1. Après cette coupure internationale, le PSG retrouvera le championnat avec la réception du Mans au Parc des Princes, le samedi 10 octobre (20h45). Et à une semaine de cette rencontre, une bonne nouvelle se profile déjà pour l’entraîneur parisien.

Zaïre-Emery devrait être apte face au Mans

Si Le Mans sait déjà qu’il devra composer sans Djibril Sidibé, suspendu après la révocation d’un sursis consécutif à son carton rouge reçu face au Stade Rennais (3-2) le 30 août dernier, le PSG devrait de son côté récupérer Warren Zaïre-Emery. Touché lors du Classico face à l’OM, le milieu de terrain français souffrait d’une légère lésion à la cuisse gauche et avait dû renoncer au rassemblement de l’équipe de France.

Comme l’avait annoncé le club de la capitale dans son point médical, Warren Zaïre-Emery devait rester en soins pendant une dizaine de jours. Une période qui arrive désormais à son terme et le Parisien devrait pouvoir retrouver les terrains d’entraînement dans les prochains jours. Sauf complication ou rechute, Zaïre-Emery devrait donc être disponible pour la réception du Mans. Une bonne nouvelle pour Luis Enrique, qui pourrait ainsi récupérer un élément important de son milieu de terrain dès la reprise de la Ligue 1.