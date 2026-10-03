ASSE : un international va rentrer prématurément à Saint-Étienne !

Augustine Boakye va retrouver l’ASSE plus tôt que prévu après l’annulation du dernier match du Ghana.

Augustine Boakye fait partie des nombreux joueurs de l’AS Saint-Étienne concernés par la première trêve internationale de la saison. De retour avec la sélection ghanéenne, le milieu offensif des Verts a participé aux deux premiers matchs des Black Stars durant ce rassemblement. Entré en jeu à chaque fois, le Stéphanois n’a toutefois pas pu empêcher les deux défaites du Ghana, d’abord face à la Côte d’Ivoire (2-4), puis contre la Gambie (2-4). Mais son programme vient finalement d’être bouleversé avant le troisième et dernier rendez-vous de cette trêve.

Le match Maroc – Ghana annulé !

Le Ghana devait en effet affronter le Maroc dimanche en match amical, mais la rencontre a finalement été annulée par les Black Stars, comme rapporté ce samedi par Envertetcontretous. Si la Fédération ghanéenne n’a pas communiqué les raisons précises de cette décision, deux explications sont avancées : un nombre important de joueurs indisponibles en raison de blessures ou une crise interne autour de primes de match qui n’auraient pas été versées. Le Maroc a depuis trouvé une solution de repli et doit finalement affronter le Mali.

Boakye va rentrer plus tôt à l’ASSE

Selon les informations d’Envertetcontretous, le rassemblement de la sélection ghanéenne devrait malgré tout se poursuivre. Mais l’annulation de cette rencontre va permettre à Augustine Boakye de rentrer un jour plus tôt à Saint-Étienne. Son retour à l’entraînement avec l’ASSE serait ainsi programmé pour mardi. Une petite bonne nouvelle pour Ian Cathro, qui pourra donc récupérer son milieu offensif plus rapidement que prévu et commencer à préparer avec lui la reprise du championnat.