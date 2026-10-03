ASSE : grosse nouvelle pour les Verts, ça s’emballe avant Rodez !

Le Chaudron continue de se remplir à grande vitesse : plus de 33 000 places ont déjà trouvé preneur pour la réception de Rodez, samedi 10 octobre à Geoffroy-Guichard.

L’engouement ne retombe pas autour de l’ASSE. Après avoir franchi le cap des 30 000 billets vendus jeudi, la billetterie continue de tourner à plein régime pour la réception de Rodez. Selon les informations de EVECT, la barre des 33 000 places vendues a été dépassée ce vendredi à la mi-journée.

Face à cette forte demande, l’ASSE avait notamment ouvert les balcons des deux Kops afin d’augmenter le nombre de places disponibles. Le club peut désormais sérieusement envisager un nouveau match à guichets fermés à Geoffroy-Guichard.

Un Chaudron encore plein pour l’ASSE ?

La réception de Rodez, programmée samedi 10 octobre à 20 heures, devrait donc se disputer devant une nouvelle affluence massive.

Il sera toutefois difficile de dépasser les 39 315 spectateurs réunis face à Montpellier. Cette fois, le parcage visiteurs reste réservé aux supporters ruthénois, contrairement à la rencontre face au club héraultais où l’interdiction de déplacement avait permis à l’ASSE de commercialiser ces places.

Avec déjà plus de 33 000 billets écoulés, le public stéphanois confirme en tout cas une nouvelle fois son incroyable mobilisation autour des Verts. Le Chaudron s’annonce encore une fois bouillant pour le retour de l’ASSE en championnat.