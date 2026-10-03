RC Lens : Jean-Louis Leca a mis les voiles très loin de Lens

Le directeur sportif du RC Lens, Jean-Louis Leca, a profité de la soirée de jeudi pour retrouver un stade qu’il connaît particulièrement bien, loin de l’Artois.

Jean-Louis Leca a fait une apparition remarquée à Furiani, jeudi soir. Le directeur sportif du RC Lens était présent dans les tribunes du stade Armand-Cesari pour assister à la rencontre de Ligue 3 entre le SC Bastia et Orléans. Une escapade en Corse qui n’est évidemment pas anodine pour l’ancien gardien.

Jean-Louis Leca de retour à Furiani

Originaire de Corse, Jean-Louis Leca entretient un lien particulier avec le Sporting Club de Bastia. Il y a porté le maillot à deux reprises, entre 2004 et 2008, puis de 2013 à 2017. Son passage dans les tribunes de Furiani avait donc forcément une saveur particulière.

Le dirigeant lensois a ainsi pu assister à la rencontre entre Bastia et Orléans, avancée dans le cadre de la 9e journée de Ligue 3. Les deux équipes se sont finalement séparées sur un score de parité (1-1).

Le directeur sportif du RC Lens toujours très impliqué

Cette parenthèse corse intervient alors que Jean-Louis Leca a dû composer avec une actualité très agitée autour du RCL ces dernières semaines, notamment avec le départ de Dino Toppmöller et la nomination de Yannick Cahuzac comme entraîneur principal.

Jeudi soir, le Corse a donc simplement retrouvé, le temps d’une rencontre, un endroit qui a marqué sa carrière. Jean-Louis Leca avait bel et bien mis les voiles très loin de Lens, direction Furiani.