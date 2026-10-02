RC Lens : triple coup dur pour les Sang et Or après Liège

Le RC Lens s’est imposé 2-0 face au Standard de Liège, mais Yannick Cahuzac a vu plusieurs signaux préoccupants s’ajouter avant la reprise de la Ligue 1.

Le résultat est positif, mais la victoire du RC Lens contre le Standard de Liège (2-0), ce vendredi à huis clos, n’a pas totalement levé les inquiétudes. Dans une rencontre organisée pour maintenir le rythme durant la trêve internationale, le staff lensois devait composer avec plusieurs absences. Et la situation de Kyllian Antonio est venue ajouter un nouveau point de vigilance.

Antonio, une alerte aux ischios

Comme le rapporte La Voix du Nord, le jeune défenseur lensois a dû quitter ses partenaires plus tôt que prévu après avoir ressenti une gêne aux ischios, sans inquiétude toutefois. Une précaution logique pour celui qui est devenu un élément important de la défense artésienne.

À seulement 19 ans, Antonio avait jusque-là enchaîné les rencontres avec le Racing et s’était notamment distingué en Ligue des champions. Son état sera donc particulièrement surveillé dans les prochains jours, alors que Lens doit retrouver la Ligue 1 avec la réception de l’Olympique Lyonnais le 9 octobre, avant de retrouver le Sporting Portugal en Ligue des champions quatre jours plus tard.

Hazard et Todibo pas alignés

Autre élément à retenir de cette rencontre : Thorgan Hazard et Jean-Clair Todibo n’ont pas participé au succès contre le Standard.

Pour Hazard, le manque de rythme reste un sujet alors que le Belge doit encore retrouver toutes ses sensations après son arrivée à Lens. Le staff avait justement programmé cette rencontre amicale pour offrir du temps de jeu aux joueurs restés au club pendant la trêve.

Concernant Todibo, son cas mérite également une attention particulière. Arrivé tardivement cet été, le défenseur avait déjà connu une intégration progressive avec le Racing. Il avait notamment été titularisé contre Monaco avant la trêve, avant de sortir à la mi-temps. On l’avait même aperçu boiter après la rencontre…

Une défense toujours sous surveillance

Le secteur défensif reste donc particulièrement scruté à Lens. Après les différents pépins rencontrés depuis le début de saison, la moindre alerte prend forcément une importance particulière.

Le point positif reste la victoire contre le Standard, obtenue grâce à des buts d’Odsonne Édouard et Florian Thauvin. Mais pour Yannick Cahuzac, l’essentiel sera désormais de récupérer tout son groupe et d’éviter une nouvelle mauvaise surprise avant le retour aux choses sérieuses. À noter tout de même que Abdulhamid et Titraoui ont, eux, rejoué.