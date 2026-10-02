France – Italie : la compo de Zidane est connue

Voici la compo officielle de l’équipe de France qui affronte l’Italie.

Ce vendredi soir, l’équipe de France affronte l’Italie. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Zinédine Zidane. Coup d’envoi à 20h45 au stade de France, que les Bleus retrouveront pour la première fois depuis le 23 mars 2025 lors de la victoire contre la Croatie 2-0 (5-4 aux tirs au but).

La compo des Bleus

Maignan – Kalulu, Jacquet, Upamecano, Truffert – Cherki, Da Cunha, Rabiot – Olise, Dembélé (cap), Doué.

