France – Italie : la compo de Zidane est connue

Voici la compo officielle de l’équipe de France qui affronte l’Italie.
Ce vendredi soir, l’équipe de France affronte l’Italie. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Zinédine Zidane. Coup d’envoi à 20h45 au stade de France, que les Bleus retrouveront pour la première fois depuis le 23 mars 2025 lors de la victoire contre la Croatie 2-0 (5-4 aux tirs au but).
La compo des Bleus
Maignan – Kalulu, Jacquet, Upamecano, Truffert – Cherki, Da Cunha, Rabiot – Olise, Dembélé (cap), Doué.
Le XI de départ des Bleus pour affronter l'Italie ce soir 💙🇫🇷
Coup d'envoi à 20h45 sur @TF1 📺#FRAITA pic.twitter.com/QpB5eIwECo— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 2, 2026But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.Découvrir l'offre →