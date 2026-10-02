OM : Rodolphe Saadé a bouclé un coup XXL, le rachat du club bientôt en vue ?

Rodolphe Saadé vient de frapper un nouveau coup dans le sport avec le rachat de RMC Sport, une opération qui relance forcément les interrogations autour de ses ambitions pour l’OM.

Rodolphe Saadé continue de renforcer son influence dans le sport. Et forcément, à Marseille, cette nouvelle annonce attire l’attention : CMA CGM est le partenaire principal de l’OM jusqu’en 2028, avec son nom affiché sur les maillots de toutes les équipes du club.

Le patron de CMA CGM vient désormais de franchir une nouvelle étape avec son groupe média. C’était dans l’air du temps, et CMA Media a officiellement finalisé le rachat de RMC Sport et annonce dans le même temps la création de CMA Sport, une nouvelle branche entièrement consacrée au développement des activités sportives.

Rodolphe Saadé élargit son terrain de jeu

Cette nouvelle structure doit permettre au groupe d’aller au-delà de la simple diffusion télévisée. CMA Sport veut travailler sur les droits sportifs, la production et l’organisation d’événements, avec l’ambition affichée d’en faire un pilier important du développement de CMA Media.

RMC Sport restera notamment très présente dans les sports de combat avec l’UFC, mais le groupe veut désormais enrichir son catalogue. Camille Andrieu, nouvelle directrice générale de CMA Media, a ainsi annoncé que de nouveaux droits seraient prochainement dévoilés, sans exclure a priori de disciplines : « On ne s’interdit rien ».

Quel impact pour l’OM ?

Pour l’instant, aucun lien direct n’est fait entre CMA Sport et l’OM, même si club marseillais reste évidemment lié à Rodolphe Saadé par l’intermédiaire de CMA CGM et de son partenariat principal, prolongé jusqu’en 2028.

Le développement de CMA Sport ne constitue donc pas une annonce de rachat de l’OM. En revanche, il ajoute une nouvelle pièce au puzzle autour de Rodolphe Saadé : un groupe médiatique puissant, une présence croissante dans le sport et un lien particulièrement étroit avec le club marseillais.

De quoi alimenter les spéculations sur la suite. Si une opération autour de l’OM devait un jour être envisagée, Rodolphe Saadé disposerait désormais d’un écosystème sportif et médiatique encore plus solide, mais surtout de la puissance financière nécessaire pour mener à bien des acquisitions de cette envergure. Une chose est certaine : l’homme d’affaires marseillais continue d’investir massivement dans l’environnement sportif et médiatique, et son nouveau projet autour de RMC Sport pourrait encore renforcer son poids dans le paysage sportif français.