OM : mauvaise nouvelle pour les supporters avant la reprise

L’OM retrouvera les terrains ce samedi face à Montpellier, mais ses supporters devront patienter encore un peu. Selon Midi Libre, cette rencontre amicale organisée à Martigues se disputera à huis clos et sans diffusion en direct. Un rendez-vous réservé aux joueurs et aux staffs.

Un match de l’OM sans public, sans retransmission et sans images en direct : voilà le programme de ce samedi. Alors que la trêve internationale offre une longue coupure dans le calendrier, le club marseillais a prévu une rencontre amicale contre Montpellier pour entretenir le rythme.

Le coup d’envoi sera donné à 17 heures, à Martigues. Mais pour les supporters qui espéraient profiter de ce rendez-vous pour revoir leur équipe, la déception risque d’être au rendez-vous : aucune possibilité d’assister à la rencontre ou de la regarder en direct n’est annoncée.

Un huis clos total dans un contexte sensible

Selon les informations de Midi Libre, l’OM et le MHSC s’affronteront à huis clos total. Les tribunes resteront donc vides pour ce duel entre les deux clubs du Sud.

Le contexte autour de l’équipe marseillaise pouvait laisser craindre un accueil mitigé. La présence de nombreux supporters aurait également nécessité un dispositif de sécurité, alors que les forces de l’ordre sont déjà mobilisées par des manifestations et des blocages de lycées.

Ce huis clos permet d’éviter ces contraintes. Il prive toutefois les fans d’une occasion de retrouver leur équipe pendant cette trêve de trois semaines.

Aucune retransmission, même sur les réseaux des clubs

La fermeture des tribunes n’est pas la seule mauvaise nouvelle pour les supporters. Aucune diffusion en direct n’est prévue, y compris sur les canaux habituels des deux clubs.

Il faudra donc se contenter des informations communiquées au fil de la rencontre, sans pouvoir suivre les actions en vidéo. Un dispositif frustrant pour ceux qui souhaitaient observer les choix de Bruno Genesio et la prestation des Marseillais.

La rencontre sera néanmoins filmée pour les besoins du club. Les éventuels buts pourraient ainsi être proposés après le coup de sifflet final, sans que cela remplace une véritable retransmission.

Genesio prépare la reprise loin des regards

Pour Bruno Genesio, l’objectif reste de remettre ses joueurs dans le rythme avant un enchaînement chargé cet automne. Ce match amical doit permettre de travailler et de conserver des repères malgré l’absence des internationaux, tout en évitant les blessures.

Les supporters, eux, devront encore patienter pour retrouver l’OM en compétition. La reprise est prévue à Troyes, le dimanche 11 octobre. D’ici là, Marseille aura bien disputé un match supplémentaire… mais ses fans n’auront pas pu le vivre en direct.