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FRANCE

RC Lens : ciblé par les critiques, Sagnan s’offre un bol d’air avec le Mali !

Par Louis Chrestian - 2 Oct 2026, 10:30

Très sollicité depuis le début de saison au RC Lens, Souleymane Sagnan profite de la trêve internationale pour changer d’air. Titulaire avec les U23 du Mali face au Maroc, le jeune défenseur a retrouvé du temps de jeu en sélection. Une occasion de reprendre confiance avant son retour en Artois.

La trêve internationale tombe peut-être au bon moment pour Souleymane Sagnan. Dans un début de saison compliqué, le défenseur formé au RC Lens a régulièrement été appelé à jouer pour compenser les nombreuses blessures dans l’effectif.

Une exposition importante pour un jeune joueur, qui s’est aussi retrouvé pris pour cible par une partie des supporters lorsque les résultats n’étaient pas au rendez-vous. Son séjour avec la sélection malienne lui offre donc une parenthèse bienvenue, avec une nouvelle occasion de s’exprimer sur le terrain.

Titulaire face au Maroc pour sa deuxième apparition

Jeudi après-midi, à Rabat, Souleymane Sagnan était titulaire avec les U23 du Mali pour une rencontre amicale contre le Maroc. Le Lensois a disputé 45 minutes dans ce match terminé sur un score de parité, 1-1.

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Après une première convocation en juin dernier, le défenseur a ainsi porté les couleurs de sa sélection pour la deuxième fois. Une étape supplémentaire dans son parcours international, qui lui permet d’accumuler de l’expérience dans un autre environnement.

Ce rendez-vous ne suffit évidemment pas à effacer les difficultés rencontrées en club. Mais retrouver une place dans le onze malien peut constituer un point d’appui pour la suite.

Un deuxième rendez-vous avant de retrouver Lens

Le rassemblement n’est pas terminé pour Sagnan. Le Mali affrontera le Burkina Faso le 5 octobre à Bamako, dans le cadre d’un second match amical.

Cette rencontre servira de préparation aux éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations U23 2027. Pour le défenseur lensois, elle représente aussi une possibilité de poursuivre son apprentissage et de gagner de nouvelles minutes avant de rentrer en France.

Une parenthèse pour repartir de l’avant ?

À Lens, Sagnan a dû répondre rapidement aux besoins d’un effectif touché par les blessures. Les critiques ont accompagné cette utilisation fréquente, dans une période où les résultats ont accru la pression autour de l’équipe.

La sélection lui offre un changement de cadre qui pourrait lui faire du bien. L’enjeu sera désormais de transformer cette parenthèse internationale en élan positif avec le RC Lens. Après les critiques du début de saison, le jeune défenseur tient une occasion de repartir de l’avant.

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