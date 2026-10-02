RC Lens : Cahuzac a lancé une petite merveille face au Standard de Liège

Le RC Lens a profité de son amical face au Standard de Liège pour offrir du temps de jeu à Léopold Joursky, jeune milieu de terrain né en 2008 et pur produit de la formation lensoise.

La trêve internationale permet parfois de faire émerger de nouveaux visages. Ce vendredi, face au Standard de Liège, Yannick Cahuzac a notamment fait appel à Léopold Joursky, l’un des jeunes éléments suivis de près à la Gaillette. Le Racing s’est imposé 2-0 grâce à des buts d’Odsonne Édouard et Florian Thauvin, dans une rencontre organisée à huis clos.

Une belle récompense pour Léopold Joursky

Né en 2008 et natif de Lens, Léopold Joursky est un enfant du Racing. Arrivé au club en 2016, alors qu’il évoluait encore chez les U9 après un passage par l’AJ Ruitz, le milieu de terrain a gravi toutes les catégories de la formation lensoise. En décembre 2025, il avait d’ailleurs signé son premier contrat stagiaire avec le RC Lens.

Le jeune Lensois avait déjà été aperçu avec le groupe professionnel durant l’été, notamment à l’entraînement avant la réception d’Auxerre. Son apparition contre le Standard constitue donc une nouvelle étape dans sa progression.

Cahuzac ouvre la porte aux jeunes

Cette opportunité intervient dans un contexte particulier. Plusieurs joueurs du Racing étaient retenus avec leurs sélections nationales durant cette fenêtre internationale, ce qui a réduit les possibilités du staff. Le match contre le Standard devait justement permettre de maintenir le rythme tout en procédant à une large revue d’effectif.

Mais pour Joursky, l’occasion est surtout belle. Déjà buteur avec la réserve contre Liverpool à l’été 2025 puis avec les U18 lensois en janvier dernier, le milieu continue de franchir les étapes.

À seulement 17 ans, Léopold Joursky poursuit donc son chemin vers le monde professionnel, avec désormais une première expérience aux côtés des joueurs de l’équipe première. Une nouvelle preuve que la Gaillette continue de pousser ses jeunes talents vers le sommet.