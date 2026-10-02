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RC Lens : après Liège, Cahuzac a lâché deux nouvelles tombées du ciel

Par William Tertrin - 2 Oct 2026, 17:00
RC Lens, OL : deux préparations opposées avant leur confrontation

Le match amical face au Standard de Liège a permis au RC Lens de faire avancer plusieurs retours de blessure, avec notamment Saud Abdulhamid et Yacine Titraoui.

Le RC Lens a profité de sa victoire face au Standard de Liège en amical (2-0) pour offrir du temps de jeu à plusieurs joueurs en manque de rythme. Une séquence particulièrement intéressante pour Yannick Cahuzac, alors que le Racing espère retrouver un effectif plus fourni avant la reprise de la Ligue 1.

« C’était un match intéressant. Cela conclut une bonne fin de semaine où les joueurs ont bien travaillé », a expliqué l’entraîneur lensois après la rencontre. Surtout, Cahuzac a confirmé que plusieurs joueurs longtemps éloignés des terrains avaient pu retrouver les sensations de la compétition.

Abdulhamid et Titraoui ont rejoué

Parmi les bonnes nouvelles, Saud Abdulhamid a retrouvé le terrain pendant une trentaine de minutes. Le défenseur lensois était éloigné des terrains depuis sa contusion à la cuisse, conséquence d’une béquille reçue en août.

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Autre retour attendu, celui de Yacine Titraoui. Le milieu de terrain, touché aux ischio-jambiers début septembre, a disputé 35-40 minutes face au Standard. Son retour progressif constitue une nouvelle solution dans l’entrejeu lensois.

« On retrouve un effectif compétitif »

Pour Cahuzac, cette rencontre a donc aussi servi à mesurer les progrès de son groupe sur le plan physique. « On a récupéré des blessés de longue date, on retrouve un effectif compétitif », a-t-il souligné.

Le staff va désormais pouvoir poursuivre la montée en puissance de ces joueurs lors des prochains entraînements. Le RC Lens dispose encore de quelques jours avant son retour en Ligue 1, avec la réception de l’OL programmée le 9 octobre à Bollaert-Delelis.

Les retours d’Abdulhamid et de Titraoui offrent ainsi des perspectives supplémentaires à Yannick Cahuzac, même si leur réintégration dans le groupe compétitif devra évidemment se faire progressivement.

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