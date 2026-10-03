ASSE Mercato : un nouveau milieu offensif a débarqué chez les Verts !

L’ASSE accueille un nouveau jeune talent. David Bondoma, milieu offensif camerounais de seulement 17 ans, a disputé la seconde période du match amical remporté face au FC Sion ce vendredi à L’Étrat (5-1). Déjà passé par le centre d’entraînement stéphanois au printemps dernier, le Camerounais semble avoir convaincu les recruteurs des Verts.

La large victoire de l’ASSE face au FC Sion (5-1) n’a pas seulement permis à Jakob Breum et Thierno Ballo de briller. Avec douze internationaux absents, Ian Cathro a profité de cette rencontre disputée à huis clos pour ouvrir grand les portes de son équipe à plusieurs jeunes. Tom Teillol, Elyes Dhaoui ou encore Marten-Chris Paalberg ont ainsi bénéficié de temps de jeu. Mais une autre tête, beaucoup moins connue du public stéphanois, a également fait son apparition.

À la pause, alors que les Verts menaient déjà 4-1 grâce notamment aux doublés de Breum et Ballo – le second transformant également un penalty en fin de rencontre –, David Bondoma est entré en jeu sous le maillot vert. Une apparition qui n’a rien d’anodin pour ce milieu offensif camerounais âgé de seulement 17 ans.

Bondoma avait déjà été testé à L’Étrat

Bondoma évoluait jusqu’ici à Oyili FC, au Cameroun. Un club que les recruteurs stéphanois connaissent visiblement bien puisque c’est également de là qu’est issu André Zibi, autre jeune Camerounais récemment arrivé à l’ASSE.

Le nouveau venu n’est d’ailleurs pas totalement inconnu dans le Forez. En mars dernier, Bondoma avait déjà effectué un essai à L’Étrat. Sa présence dans le groupe de Cathro face à Sion laisse penser que celui-ci avait été suffisamment convaincant pour que l’ASSE continue de miser sur lui.

Le Camerounais avait auparavant attiré l’attention d’un autre club français. Durant l’été 2025, il avait effectué un essai à l’OGC Nice, sans que celui-ci ne débouche sur une arrivée sur la Côte d’Azur. Saint-Étienne semble donc avoir repris le dossier et décidé de donner sa chance à ce joueur considéré comme l’un des jeunes talents à suivre au Cameroun.

Un gros potentiel aperçu avec le Cameroun

Bondoma s’était notamment signalé lors du tournoi UNIFFAC 2025. Alors âgé de seulement 15 ans, le milieu offensif avait terminé meilleur passeur de la compétition. Sa qualité technique, sa vision du jeu et sa capacité à créer des décalages avaient attiré l’attention des observateurs.

Comme le note Poteaux Carrés, le média camerounais 237foot le présente même comme un joueur promis à un bel avenir avec les Lions Indomptables. Une réputation qu’il faudra évidemment confirmer, mais son profil correspond en tout cas à la stratégie développée par Kilmer Sports Ventures : détecter très tôt des joueurs à fort potentiel, notamment sur des marchés encore accessibles, afin de les accompagner dans leur progression.

À seulement 17 ans, Bondoma n’arrive évidemment pas pour bousculer immédiatement Breum, Davitashvili, Ballo ou Boakye dans la hiérarchie de Ian Cathro. Son intégration devrait d’abord passer par les équipes de jeunes et la réserve. Mais le fait de lui avoir offert 45 minutes face à une formation professionnelle comme le FC Sion constitue déjà un premier signal.