OM : Abdelli a évité le pire ?

Touché à la cheville avec l’Algérie, Himad Abdelli a donné des nouvelles rassurantes sur son état de santé.

Comme ses coéquipiers de l’Olympique de Marseille Derek Cornelius, Amine Gouiri et Tadjidine Mmadi, Himad Abdelli s’est blessé avec sa sélection pendant cette trêve internationale. Le milieu de terrain de l’OM a été touché à la cheville gauche ce mardi lors du match nul de l’Algérie face au Burundi (2-2), comptant pour les qualifications à la CAN 2027. L’ancien Angevin avait même été aperçu avec des béquilles après la rencontre, faisant forcément craindre une indisponibilité à quelques jours de la reprise avec Marseille.

Abdelli marche déjà sans béquilles

Mais les premières nouvelles concernant Himad Abdelli sont finalement plutôt rassurantes. Comme Tadjidine Mmadi, également touché avec sa sélection, l’international algérien ne semble pas souffrir d’une blessure trop sérieuse. Le joueur de l’OM a en effet publié une photo en story sur son compte Instagram où on peut le voir marcher sans béquilles dans les rues d’Alger. Une image encourageante après les inquiétudes suscitées par sa sortie sur blessure quelques jours plus tôt.

Il faudra désormais attendre son retour à Marseille et d’éventuels examens complémentaires pour connaître précisément la nature de sa blessure et savoir s’il pourra rapidement reprendre l’entraînement. Mais le fait de voir Himad Abdelli se déplacer sans béquilles constitue déjà un signal rassurant pour l’OM, alors que plusieurs Marseillais ont été touchés pendant cette trêve internationale. Après les nouvelles également encourageantes concernant Tadjidine Mmadi, Bruno Genesio peut commencer à souffler avant la reprise de la Ligue 1.