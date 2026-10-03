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FRANCE

RC Lens : un premier couperet est tombé pour Cahuzac !

Par Fabien Chorlet - 3 Oct 2026, 11:40
Yannick Cahuzac (RC Lens)

Les supporters du RC Lens ont tranché sur l’avenir de Yannick Cahuzac sur le banc des Sang et Or.

Depuis le 15 septembre dernier, Yannick Cahuzac est le nouvel entraîneur du RC Lens. L’ancien milieu de terrain des Sang et Or a succédé à Dino Toppmöller, dont l’aventure lensoise a pris fin d’un commun accord avec la direction. Comme l’a ensuite annoncé le directeur sportif du Racing, Jean-Louis Leca, lors d’une conférence de presse exceptionnelle, Yannick Cahuzac n’est pas un simple intérimaire : il a été installé sur le banc du RC Lens sans limitation de durée. Reste désormais à savoir si le natif d’Ajaccio parviendra à s’inscrire dans le temps pour sa première expérience comme entraîneur principal.

Près de 7 supporters sur 10 voient Cahuzac terminer la saison

Nous avons ainsi décidé de réaliser un sondage sur le compte X BUT! RC Lens afin de connaître l’avis des supporters sur l’avenir de leur nouvel entraîneur. À la question « Pensez-vous que Yannick Cahuzac finira la saison sur le banc du RC Lens ? », 68,1 % des votants ont répondu « oui », contre 31,9 % qui ont choisi « non ».

Un résultat qui traduit donc une confiance majoritaire envers Yannick Cahuzac : plus de deux votants sur trois l’imaginent toujours aux commandes des Sang et Or à la fin de la saison. Malgré son inexpérience comme numéro un, l’ancien capitaine lensois semble ainsi bénéficier d’un certain crédit auprès des participants au sondage. Mais près d’un tiers d’entre eux restent sceptiques, signe que Yannick Cahuzac devra encore faire ses preuves pour convaincre définitivement autour de lui.

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Cahuzac déjà attendu au tournant après la trêve

Le nouvel entraîneur lensois n’a d’ailleurs pas connu les débuts rêvés. Pour sa première sur le banc artésien, Yannick Cahuzac a vu le RC Lens s’incliner dans les derniers instants face à l’AS Monaco (2-1). Un premier revers qui ne semble donc pas avoir entamé la confiance d’une majorité des votants, mais les prochains résultats pourraient rapidement peser dans la perception de son avenir.

Et Cahuzac va rapidement être confronté à un nouveau test de taille. Après la trêve internationale, le RC Lens recevra l’Olympique Lyonnais, le vendredi 9 octobre à 20h45. Une affiche importante pour le technicien corse, qui cherchera à décrocher un premier résultat marquant et à conforter la confiance que lui accorde aujourd’hui une majorité des participants à notre sondage.

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