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FRANCE

Stade Rennais : Haise ressort plusieurs points positifs malgré la défaite contre Laval

Par Fabien Chorlet - 3 Oct 2026, 12:00
Franck Haise (Stade Rennais)

Franck Haise s’est exprimé après la défaite du Stade Rennais face au Stade Lavallois (1-0) en match amical.

Le Stade Rennais a profité de cette longue trêve internationale pour disputer un match amical ce vendredi sur la pelouse du Stade Lavallois, pensionnaire de Ligue 2. Privé de nombreux internationaux, Rennes s’est incliné à Laval (1-0) malgré plusieurs occasions franches. Les Rouge et Noir ont notamment touché les montants à quatre reprises avant d’encaisser l’unique but de la rencontre à l’heure de jeu, inscrit par Mathys Houdayer. Une défaite frustrante mais dont Franck Haise a tout de même retenu plusieurs motifs de satisfaction.

La réaction de Franck Haise

Après la rencontre, Franck Haise s’est présenté en zone mixte pour analyser la prestation de son équipe. Si l’entraîneur du Stade Rennais a regretté le manque d’efficacité de ses joueurs et leur naïveté sur le but lavallois, il s’est montré plutôt satisfait du contenu proposé par un groupe largement remanié.

« Évidemment que ça ne fait pas plaisir une défaite. Un des objectifs de ce match était de gagner, donc celui-là n’a pas été rempli, comme celui de marquer des buts malgré, surtout en deuxième mi-temps, beaucoup beaucoup d’occasions. Même si les poteaux n’étaient pas avec nous ce soir (vendredi), on aurait dû marquer. Après, dans l’ensemble, on a fait des choses intéressantes, mais on a fait preuve de naïveté sur le but qu’on encaisse. C’était un match intéressant, Laval est une bonne équipe, il y a de bons joueurs. Je trouve que dans ce qu’on a cherché à proposer, il y a eu des points positifs dans la maîtrise, dans le jeu, dans les occasions, même si on a manqué de présence dans la surface et de percussions dans les 20 derniers mètres en première mi-temps. Ça nous a permis de bien travailler avec un groupe assez restreint, de revoir Djaoui Cissé, qui a pu faire une mi-temps, et donner quelques minutes à des jeunes », a confié Franck Haise au micro de Ouest-France.

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