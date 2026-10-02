Stade Rennais : Pinault investit 40 M€, un nouveau bijou pour viser la Ligue des champions !

La famille Pinault confirme ses ambitions pour le Stade Rennais avec un investissement de 40 millions d’euros dans la modernisation de la Piverdière. Inauguré ce vendredi, le complexe doit offrir aux professionnels comme aux jeunes les conditions nécessaires pour franchir un cap.

Le Stade Rennais prépare son avenir bien au-delà du mercato. Ce vendredi 2 octobre, le club breton inaugure sa Piverdière modernisée, aboutissement d’un projet financé par la famille Pinault à hauteur de 40 millions d’euros. Un engagement majeur de l’actionnaire pour accompagner le développement des Rouge et Noir.

L’objectif est de renforcer les fondations sportives du club. De la formation à l’équipe première, Rennes veut disposer d’installations capables de rivaliser avec celles des meilleures équipes françaises et européennes.

Une Piverdière transformée sur 15 hectares

Le changement est considérable. Le site passe de 11,4 à 15 hectares, avec un ensemble réunissant le groupe professionnel, l’Académie, les services administratifs et l’École technique privée Odorico.

Le projet comprend 9 000 m² de bâtiments répartis sur trois niveaux. Les professionnels bénéficient notamment d’espaces de physiothérapie, de balnéothérapie, d’une salle de musculation et d’une salle vidéo. Le premier bâtiment leur avait été livré dès février 2025.

Cette transformation doit améliorer le travail quotidien des joueurs et des staffs, mais aussi faciliter la progression des jeunes jusqu’à l’équipe première.

Un outil à la hauteur des ambitions européennes

L’investissement donne une nouvelle dimension au projet rennais. Comme le souligne Ouest-France, dans l’extrait rapporté, le club dispose désormais d’un « outil structurant digne d’un club de Ligue des champions ».

La formule traduit l’ambition qui accompagne cette modernisation : rapprocher Rennes des exigences du plus haut niveau, en travaillant sur la préparation, la récupération et le développement des joueurs.

Les installations constituent un levier pour progresser. La qualification européenne se jouera sur le terrain, mais le club entend mettre ses équipes dans les meilleures conditions pour aller la chercher.

La formation reste au cœur du projet

La Piverdière doit également permettre à Rennes de poursuivre une tradition qui a largement contribué à son rayonnement. Ousmane Dembélé, Eduardo Camavinga ou Adrien Truffert illustrent la capacité du club à faire émerger des joueurs capables de s’imposer au plus haut niveau.

Les nouveaux équipements de l’Académie, l’internat et les espaces scolaires s’inscrivent dans cette volonté d’accompagner les jeunes dans leur parcours sportif et éducatif.

Dans un football français soumis à de fortes contraintes financières, cette formation représente aussi un enjeu économique majeur. Avec ces 40 M€ investis dans la Piverdière, la famille Pinault mise sur la durée. À Rennes de transformer désormais cet engagement en réussite sportive.