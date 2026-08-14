OL Mercato : L’Inter impose un nouveau frein au dossier à 40 M€ !

Toujours susceptible de quitter l’OL dans les derniers jours du mercato, Malick Fofana conserve une belle cote en Serie A. Mais l’Inter Milan a placé deux autres joueurs devant l’ailier belge dans sa liste de priorités.

Fofana n’est que le plan C de l’Inter

On vous en parlait mercredi : l’OL anticipe un possible départ de Malick Fofana en avançant sur la piste Min-Su Kim, l’ailier sud-coréen de Gérone. Le dossier connaît désormais un nouveau développement du côté de l’Inter Milan.

Selon les informations relayées par Foot01, le club lombard considère actuellement Fofana comme son plan C. Nico Gonzalez, formé au FC Barcelone et désormais à Manchester City, ainsi que Moussa Diaby passent devant le Lyonnais dans l’esprit des dirigeants milanais.

La Roma revient dans la course

Ce recul dans la hiérarchie de l’Inter ne ferme pas pour autant la porte à un transfert en Italie. L’AS Roma, qui suit le Belge depuis plusieurs mois sans avoir formulé d’offre, aurait relancé cette piste face aux complications rencontrées dans le dossier Rodrigo Mora.

La Roma relance la piste Malick Fofana. Lyon exige plus de 40 M€, tandis que le joueur rêve de Ligue des champions. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2088154905634885638

L’Atalanta Bergame reste également intéressée par le profil de l’ailier de 21 ans. Mais les 40 M€ réclamés par la direction lyonnaise freinent, pour l’heure, les différents prétendants.

L’OL prêt à attendre la fin du mercato

Longtemps blessé la saison dernière, Fofana retrouve progressivement son meilleur niveau. Sa prestation lors du match retour contre le Sparta Prague a confirmé son regain de forme et l’OL espère encore pouvoir compter sur lui face à Fenerbahçe.

À ce stade, aucun départ immédiat ne se dessine donc. Mais entre le réveil de la Roma, l’intérêt de l’Atalanta et sa place de recours à l’Inter, le dossier pourrait rapidement s’animer dans les derniers jours du mercato. Lyon a déjà préparé ses arrières.