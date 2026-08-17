OL : un dernier suspense secoue Fenerbahçe avant le barrage européen !

Arrivé le 13 août à Fenerbahçe, Romelu Lukaku ne figure pas encore sur la liste UEFA transmise par le club turc. L’attaquant belge peut toutefois toujours être inscrit à quelques heures du barrage aller de Ligue des champions contre l’OL.

Lukaku toujours absent de la liste UEFA

On vous en parlait dimanche : Fenerbahçe poursuit son dégraissage avant son rendez-vous avec l’OL. Un nouveau développement entretient désormais le doute autour de Romelu Lukaku, dernière recrue clinquante du club stambouliote.

Recruté pour 6 M€ en provenance de Naples, l’avant-centre belge ne figure pas, pour l’heure, sur la liste UEFA de Fenerbahçe pour ce barrage. Arrivé le 13 août, il a pourtant participé à sa première séance d’entraînement dès le jour de sa signature et se dit « prêt » à défier les Gones.

Fenerbahçe a encore quelques heures

Cette absence n’est pas encore définitive. Comme le rappelle Olympique & Lyonnais, le règlement autorise chaque équipe à ajouter jusqu’à deux joueurs à son effectif jusqu’à 23h59 la veille de la première confrontation. Fenerbahçe dispose donc encore d’une fenêtre pour qualifier Lukaku.

Zachary Athekame et Felix Bacher sont qualifiés. Les deux recrues de l’OL pourront affronter Fenerbahçe mardi en Ligue des champions. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2089001213555519597

L’OL a déjà effectué ses démarches

De son côté, l’OL a ajouté Zachary Athekame et Felix Bacher au dernier moment. Les deux recrues lyonnaises pourront donc participer au match aller, contrairement à Lukaku si la direction turque ne régularise pas sa situation dans les délais.

Offensivement, le Belge pourrait prendre la place de Sidiki Cherif, annoncé sur le départ pour Coventry. Fenerbahçe tient ainsi une solution pour libérer une place, mais doit désormais trancher avant la clôture administrative. La présence de Lukaku face aux Rhodaniens reste suspendue à cette ultime démarche.