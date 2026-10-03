ASSE : Le Cardinal apte contre Rodez ? Un premier verdict est tombé !

Toujours gêné par sa blessure contractée face à Metz, Julien Le Cardinal reste à surveiller avant ASSE – Rodez.

Julien Le Cardinal peine encore à se remettre de la grosse béquille contractée avant la trêve internationale lors du match nul de l’AS Saint-Étienne face au FC Metz (2-2), le 19 septembre dernier. Sorti en boitant en fin de rencontre, le défenseur central et capitaine des Verts ressent toujours les effets de ce choc. Preuve que la douleur n’a pas totalement disparu, Le Cardinal n’a pas participé au match amical remporté vendredi par l’ASSE face au FC Sion (5-1). À une semaine de la réception de Rodez, son état physique reste donc à surveiller.

Cathro reste prudent pour Le Cardinal

Après la rencontre face au FC Sion, Ian Cathro a fait le point sur la blessure de Julien Le Cardinal et n’a pas encore annoncé de date précise pour son retour. « Concernant Julien Le Cardinal, qui était sorti sur blessure, mais aussi avec Jakob Breum qui avait connu une blessure quelques semaines avant, il a fallu les gérer. Aujourd’hui par exemple, c’est très peu probable que Breum joue 90 minutes, on essaie de le gérer. Pour Julien Le Cardinal, c’est une blessure liée à un contact lors du match à Metz. Il a ressenti de la douleur sur la deuxième mi-temps à Metz, il a besoin d’un peu de temps pour que ça passe. On doit lui laisser du temps et toujours gérer ça, au jour le jour, et pour le moment il continue de gérer ça », a expliqué l’entraîneur stéphanois.

La prudence reste donc de mise concernant la présence de Julien Le Cardinal face à Rodez, samedi prochain. La bonne nouvelle est que Ian Cathro évoque une blessure liée à un contact et une gestion « au jour le jour », sans faire état d’un problème plus sérieux. Le défenseur s’était d’ailleurs montré rassurant quelques jours auparavant en estimant que cela devrait être réglé pour la huitième journée. La tendance reste donc plutôt favorable pour un retour contre Rodez, mais les prochains entraînements permettront d’en savoir davantage sur la capacité du capitaine de l’ASSE à tenir sa place.