ASSE : une semaine capitale démarre, le Chaudron attend les Verts

L’ASSE s’apprête à vivre une semaine particulièrement chargée, marquée par la réception de Grenoble samedi en Ligue 2. Les Féminines et plusieurs équipes du centre de formation lanceront également leur saison.

Grenoble se présente à Geoffroy-Guichard

Après avoir enchaîné un deuxième succès face à Clermont, les hommes de Ian Cathro ont retrouvé le Centre sportif Robert-Herbin. Plusieurs séances à huis clos sont programmées avant un entraînement ouvert au public jeudi à 10 heures, suivi de la conférence de presse d’avant-match.

Le rendez-vous majeur de la semaine aura lieu samedi à 20 heures. L’ASSE accueillera Grenoble à Geoffroy-Guichard pour la troisième journée de Ligue 2 BKT. Les Verts viseront une nouvelle victoire devant leur public, toujours privé de ses deux Kops.

Guion revient sur un fait de jeu

Avant cette nouvelle échéance, David Guion est revenu sur une faute éventuelle de Pedro sur Koné lors du précédent match. Le technicien estime que l’arbitre a pu être influencé par le contexte entourant la blessure.

« C’est flagrant. C’est dommage mais je pense que l’arbitre était dans l’émotion de la blessure, c’est pour ça qu’il n’a pas sifflé pour l’ASSE. » — @LaMiseAuVert_ https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/2088658222475547078

Les Féminines lancent leur exercice

La formation de Yannick Chandioux entre également dans le vif du sujet. Les Vertes recevront Roubaix samedi à 14h30 au stade Salif-Keita, lors de la première journée de la Coupe LFFP. Une première étape dans leur volonté de retrouver l’Arkema Première Ligue.

Trois séances féminines seront accessibles au public mercredi, jeudi et vendredi. Le programme détaillé de la semaine stéphanoise confirme ainsi une reprise à tous les étages.

Les jeunes retrouvent la compétition

Dimanche, les U17 Nationaux accueilleront Istres à 15 heures au stade Aimé-Jacquet. Dans le même temps, les U19 se déplaceront à l’OM Campus pour défier Marseille. Le centre de formation rejoint ainsi une actualité de l’ASSE déjà rythmée par les échéances de ses deux équipes premières.