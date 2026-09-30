ASSE : laissé libre par les Verts, Léo Pétrot fait sensation en Belgique !

Non prolongé par l’ASSE après la relégation de 2025, Léo Pétrot poursuit son chemin à l’étranger. Après Elche, le défenseur s’est installé à Anderlecht, où ses premières performances le placent parmi les profils les mieux classés de Jupiler Pro League selon Data’Scout.

Léo Pétrot n’a pas fini de faire parler de lui. Un peu plus d’un an après son départ de Saint-Étienne, le défenseur formé chez les Verts réussit un début de saison prometteur en Belgique. À Anderlecht, ses statistiques témoignent d’un joueur solide dans les duels et particulièrement à l’aise dans la relance.

De quoi attirer de nouveau l’attention dans le Forez, où son histoire s’était achevée à l’été 2025. Arrivé au terme de son contrat après la descente en Ligue 2, Pétrot n’avait pas été conservé. Il avait alors rejoint Elche avant de prendre la direction d’Anderlecht le 2 juillet dernier.

Pétrot déjà dans le haut du classement en Belgique

À 29 ans, l’ancien Stéphanois semble avoir rapidement trouvé ses marques. Après sept rencontres de Jupiler Pro League, il se distingue dans les classements établis par Data’Scout.

Avec un indice de 78 dans le profil de défenseur stoppeur, Pétrot occupe la sixième place du championnat dans cette catégorie. Il fait encore mieux à la relance : son indice de 76 le positionne au quatrième rang des défenseurs relanceurs.

Ces classements statistiques ne résument pas à eux seuls toutes les performances d’un joueur. Mais ils donnent un éclairage encourageant sur les premiers pas du Français sous ses nouvelles couleurs.

Une relance qui fait la différence

C’est avec le ballon que Pétrot affiche certains de ses meilleurs indices. Data’Scout lui attribue 95 pour la précision des passes, 91 pour les passes réussies et 89 pour les passes vers l’avant réussies. Son indice sur les passes progressives atteint également 84.

Attention : ces chiffres sont des indices Data’Scout, et non des pourcentages bruts de réussite. Ils mettent néanmoins en évidence un profil fiable dans la circulation du ballon.

L’ancien Vert présente aussi un indice de 88 pour les passes effectuées dans le dernier tiers. Son apport ne se limite donc pas aux transmissions prudentes près de sa surface : les données soulignent également sa capacité à participer à la progression du jeu.

Solide dans les duels, mais encore des points à améliorer

Les supporters stéphanois connaissaient son engagement. Pétrot conserve cette qualité en Belgique, avec un indice de 92 sur le pourcentage de duels défensifs remportés.

Sa vitesse maximale ressort aussi favorablement, avec un indice de 89. Un atout supplémentaire dans le profil du défenseur français.

Le tableau comporte toutefois quelques nuances. S’il dispute beaucoup de duels aériens, avec un indice de 89, son indice de réussite dans ce domaine est nettement plus faible, à 35. Les interceptions et les tacles glissés affichent également des valeurs basses, respectivement 5 et 26.

Pétrot présente donc des forces bien identifiées, sans dominer tous les secteurs du jeu. Et après seulement sept rencontres, il devra confirmer ces premières tendances sur la durée.

Un parcours qui interpelle forcément à Saint-Étienne

Formé à l’ASSE, passé par Andrézieux puis Lorient, Pétrot avait retrouvé les Verts en 2022. Saint-Étienne avait alors déboursé environ 500 000 euros pour le faire revenir. Trois ans plus tard, il quittait le club libre.

Après son expérience espagnole, sa valeur marchande est désormais estimée à 1,5 million d’euros, tandis que son contrat avec Anderlecht court jusqu’en juin 2028.

Son début de saison ne suffit pas à juger, à lui seul, le choix de l’ASSE de ne pas le prolonger. Mais il montre que le défenseur avait encore de belles étapes à franchir.

À bientôt 30 ans, Léo Pétrot poursuit sa progression. Et les Verts voient aujourd’hui leur ancien défenseur se distinguer parmi les meilleurs profils de relance du championnat belge.