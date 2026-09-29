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FRANCE

ASSE : la fortune vertigineuse injectée par Kilmer Sports chez les Verts 

Par Bastien Aubert - 29 Sep 2026, 12:40
Larry Tanenbaum

Arrivé à la tête de l’ASSE au printemps 2024, Kilmer Sports Ventures n’a pas lésiné sur les moyens. 

L’ASSE a changé de dimension financière depuis l’arrivée de Kilmer Sports Ventures. Devenu propriétaire du club au printemps 2024, le groupe nord-américain dirigé dans le football par Ivan Gazidis a rapidement commencé à renforcer les fonds propres de l’AS Saint-Étienne.

Le capital de l’ASSE multiplié par plus de 30

Une stratégie qui correspond au discours répété par les dirigeants depuis leur arrivée : construire progressivement un club plus solide, sans brûler les étapes. Et les chiffres avancés par Evect permettent désormais de mesurer une partie de l’effort réalisé. Avant l’arrivée de Kilmer, le capital d’ASSE Groupe s’élevait à seulement 2 305 648 euros. Depuis, deux opérations majeures ont considérablement changé la situation. La première augmentation de capital a été réalisée le 9 décembre 2024 pour un montant de 31 078 496 euros. Quelques mois plus tard, le 6 juin 2025, une seconde opération a ajouté 36,5 millions d’euros. Au total, le capital social a donc augmenté de 67,578 millions d’euros pour atteindre 69 844 144 euros. Un changement spectaculaire par rapport à la situation qui prévalait avant le rachat.

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Cette hausse du capital mérite toutefois d’être détaillée. Les 67,578 millions d’euros d’augmentation ne correspondent pas intégralement à de nouveaux versements en numéraire. D’après le bilan établi par EVECT, 46,5 millions d’euros correspondent à de l’argent frais apporté directement au capital. Les 21,078 millions d’euros restants proviennent d’une créance transformée en capital. Cette distinction est importante. Elle montre néanmoins que Kilmer a engagé des moyens significatifs pour renforcer financièrement l’ASSE et lui donner davantage de stabilité.

46,5 millions d’euros d’argent frais ?

Les comptes permettent également d’observer la valeur comptable attribuée à la participation du nouvel actionnaire. Au 30 juin 2025, Kilmer Green Acquisition Company valorisait comptablement sa participation de 100 % dans ASSE Groupe à 82,1 millions d’euros. Attention toutefois à ne pas confondre ce chiffre avec une somme intégralement versée au club. Il ne s’agit ni d’une valorisation actuelle de l’ASSE, ni uniquement d’argent frais injecté depuis le rachat. Cette valeur comptable intègre notamment le coût de la participation et les opérations de renforcement du capital réalisées depuis l’arrivée de Kilmer. Elle donne néanmoins une indication concrète de l’ampleur des moyens déjà engagés autour du projet stéphanois.

Cette stratégie financière accompagne le projet sportif voulu par Ivan Gazidis. Depuis son arrivée, le dirigeant répète régulièrement que la reconstruction de l’ASSE doit s’effectuer progressivement. Le fameux « step by step » utilisé par le président exécutif prend donc aussi une dimension financière. L’objectif n’est pas uniquement de dépenser massivement sur le mercato, mais de reconstruire des bases solides et de permettre au club de fonctionner avec davantage de stabilité. Les augmentations de capital réalisées depuis 2024 constituent l’un des éléments les plus visibles de cette politique. Pour Kilmer Sports Ventures, le chantier stéphanois s’inscrit donc dans la durée.

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