RC Lens Mercato : la dernière priorité de Leca à deux doigts de signer au Racing ?

Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

En quête d’un dernier renfort défensif, le RC Lens aurait accéléré sur une piste en provenance d’Italie. Adam Obert serait désormais tout proche d’un accord avec les Sang et Or.

Le mercato du RC Lens pourrait encore connaître un dernier mouvement d’envergure cet été. Alors que les dirigeants artésiens cherchent toujours à renforcer leur défense, le nom d’Adam Obert (23 ans) revient avec insistance.

Obert désormais favorable au RC Lens ?

Selon Alfredo Pendula, le RC Lens aurait formulé une offre de 8 millions d’euros pour recruter Adam Obert, accompagnée de 2 millions d’euros de bonus. Une proposition qui témoigne de l’intérêt concret du Racing pour le défenseur de Cagliari. La piste avait déjà été évoquée la semaine dernière, mais les dernières heures auraient apporté une évolution importante dans le dossier.

La nouveauté concerne directement le joueur. Toujours selon Alfredo Pendula, Adam Obert serait désormais enclin à accepter l’idée de rejoindre le RC Lens. L’arrière gauche de Cagliari aurait donc donné un signal positif au club artésien. Une avancée importante puisque le transfert ne dépendrait désormais plus que de la décision du joueur.

Le dernier renfort estival de Toppmöller ?

Le RC Lens cherche précisément à boucler l’arrivée d’un dernier renfort défensif. Le profil d’Obert pourrait donc correspondre aux attentes du staff de Dino Toppmöller. Avec une offre pouvant atteindre 10 millions d’euros bonus compris, les Sang et Or semblent en tout cas prêts à investir pour finaliser leur mercato.

Reste désormais à savoir si le joueur donnera définitivement son feu vert. Les prochaines heures pourraient ainsi être décisives. Si tous les voyants passent au vert, Adam Obert pourrait devenir le dernier renfort défensif du RC Lens avant la fermeture du mercato.