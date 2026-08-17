ASSE, RC Lens : la concurrence s’emballe pour un espoir anglais de Bournemouth

L’ASSE et le RC Lens auraient coché le nom de Remy Rees-Dottin, jeune ailier anglais arrivé dans la dernière année de son contrat. Mais les deux clubs français doivent composer avec une concurrence européenne particulièrement fournie.

Un profil prometteur sur le marché

Formé à Bournemouth, Remy Rees-Dottin a effectué ses débuts en Premier League la saison dernière. À 20 ans, l’ailier fait désormais partie régulièrement du groupe professionnel des Cherries et vient de participer à l’intégralité de la présaison sous les ordres de Marco Rose.

Le nouvel entraîneur de Bournemouth apprécierait particulièrement son profil. Selon les informations relayées par Morning Foot, le club anglais cherche donc à prolonger son élément prometteur, dont le contrat expire dans un an.

L’ASSE et Lens face à une rude concurrence

En France, l’ASSE et le RC Lens seraient positionnés sur ce dossier. La polyvalence de Rees-Dottin, capable d’occuper plusieurs postes sur le front de l’attaque, correspond à la volonté des Verts de miser sur de jeunes joueurs à fort potentiel.

La piste s’annonce toutefois complexe. Plusieurs formations de Premier League surveillent sa situation, tout comme le RB Leipzig, le Bayer Leverkusen, le Borussia Mönchengladbach et Augsbourg en Allemagne. L’Atalanta serait également attentive en Italie.

David Guion sur la faute éventuelle de Pedro sur Koné : « C’est flagrant. Je pense que l’arbitre était dans l’émotion de la blessure, c’est pour ça qu’il n’a pas sifflé pour l’ASSE. » — @LaMiseAuVert_ https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/2088658222475547078

Bournemouth garde la main

L’avenir de l’ailier dépend désormais du choix des Cherries. Sa bonne préparation pourrait pousser Bournemouth à le conserver et à accélérer les discussions autour d’une prolongation.

Sans accord rapide, sa situation contractuelle pourrait néanmoins ouvrir la porte à un départ avant la clôture du mercato. L’ASSE et le RC Lens restent à l’affût, mais le club anglais garde encore la main dans ce dossier.