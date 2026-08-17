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FRANCE

OM : une offre proche de 5 M€ pousse Marseille à trancher !

Par Louis Chrestian - 17 Août 2026, 19:03
OM : une offre proche de 5 M€ pousse Marseille à trancher !

L’Olympique de Marseille pourrait encore alléger son effectif cet été. Une première proposition est arrivée pour Tadjidine Mmadi, également suivi par l’ESTAC Troyes.

Utrecht passe à l’offensive

Après plusieurs départs depuis le début du mercato, l’OM voit un nouveau dossier s’ouvrir. Selon les informations relayées par Foot Mercato, le FC Utrecht a transmis une première offre pour Tadjidine Mmadi.

La proposition du sixième du dernier championnat néerlandais serait légèrement inférieure à 5 M€. Un montant conséquent pour l’ailier gauche de 19 ans, pur produit de la formation marseillaise.

Mmadi séduit par la piste néerlandaise

Le jeune joueur ne serait pas insensible à l’intérêt d’Utrecht. Le club d’Eredivisie lui offrirait l’occasion de franchir une nouvelle étape, alors que sa place dans l’effectif phocéen reste incertaine.

La direction marseillaise doit désormais trancher. Si elle souhaite poursuivre ses ventes, elle devra décider si cette offre est suffisante pour laisser partir un élément prometteur de son centre de formation.

Troyes reste à l’affût

L’ESTAC Troyes, par l’intermédiaire du City Group, suit également Mmadi. Cette concurrence pourrait permettre à l’OM de faire monter les enchères dans un dossier où Villarreal représentait déjà une menace.

Le club phocéen conserve néanmoins la main. Mmadi a prolongé son contrat en janvier dernier jusqu’en 2029, ce qui place Marseille en position de force pour négocier son éventuel départ.

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