Si Bruno Genesio compte ses blessés à l’OM, un renfort pourrait bien lui apporter une solution sur un plateau.

La trêve internationale n’a pas vraiment permis à l’OM de souffler. Avec plusieurs joueurs touchés ou indisponibles, Bruno Genesio doit déjà réfléchir à différentes solutions pour composer son équipe lors des prochaines échéances.

Leccese encore décisif avec la réserve de l’OM

Et si la réponse se trouvait déjà sous ses yeux ? Du côté de la réserve, un jeune joueur continue en tout cas de faire parler de lui. Milan Leccese a une nouvelle fois marqué les esprits ce week-end. Pour la quatrième journée de championnat, la réserve de l’OM s’est imposée 3-0 contre le Gallia Club Lucciana. Et le milieu offensif de 17 ans a directement participé à ce succès. Leccese a inscrit un but et délivré une passe décisive, confirmant son excellent début de saison. Une nouvelle performance qui pourrait forcément attirer l’attention de Bruno Genesio.

Milan Leccese évolue au milieu de terrain dans un registre offensif. À seulement 17 ans, il possède déjà une certaine capacité à faire des différences dans les derniers mètres et semble prendre une place de plus en plus importante avec la réserve marseillaise. Son début de saison pourrait donc lui permettre de franchir progressivement les différentes étapes vers le groupe professionnel. Pour l’OM, la situation est particulièrement intéressante. Plutôt que de chercher systématiquement une solution extérieure, le club peut aussi miser sur ses jeunes lorsque les circonstances l’exigent.

Genesio doit-il lui donner sa chance ?

Leccese n’est d’ailleurs pas totalement inconnu sur le marché. Le jeune Marseillais avait été courtisé cet été par plusieurs clubs, notamment en Ligue 1. Le Stade Brestois faisait partie des formations intéressées par son profil. Une marque d’intérêt qui confirme que ses performances avec les jeunes n’étaient pas passées inaperçues. Mais l’OM a conservé son joueur. Et quelques semaines plus tard, Leccese continue de donner raison à ceux qui souhaitent croire en son potentiel.

La question pourrait désormais se poser sérieusement. Avec les blessures qui touchent l’effectif olympien, Bruno Genesio pourrait être contraint d’élargir ses solutions. Une convocation avec les professionnels constituerait déjà une première étape importante pour Leccese. Évidemment, il ne faudrait pas lui mettre une pression excessive. À 17 ans, le milieu offensif doit encore progresser, découvrir le haut niveau et apprendre à gérer les exigences du football professionnel. Mais ses performances actuelles justifient au moins que son nom soit évoqué pour incarner la relève de l’OM.