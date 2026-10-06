Real Madrid, OL : Aston Villa rebat les cartes dans le dossier Endrick !

Le feuilleton Endrick connaît un nouveau rebondissement à l’approche du mercato hivernal. Alors que l’OL reste associé à l’attaquant du Real Madrid, Aston Villa prendrait désormais de l’épaisseur grâce à un argument sportif de poids.

Aston Villa avance un argument majeur

Endrick envisagerait toujours de quitter le Real Madrid sous la forme d’un prêt en janvier afin de retrouver du temps de jeu. Mais une nouvelle destination gagne du terrain : selon une information de la Cadena SER relayée par Actu Foot, l’option Aston Villa prendrait de l’ampleur dans l’esprit de l’international brésilien.

Le club anglais disposerait surtout d’un argument susceptible de peser lourd dans la réflexion du jeune attaquant : la possibilité de disputer la Ligue des champions. À ce stade, aucun accord avec le Real Madrid ni aucune décision définitive du joueur ne sont toutefois annoncés. Il s’agit bien d’une piste qui se renforce, pas encore d’un départ acté.

L’OL voit surgir une concurrence anglaise

On vous en parlait ce mardi : le feuilleton Endrick était reparti de plus belle à Lyon, avec la perspective d’un prêt hivernal toujours au centre du dossier. L’apparition plus insistante d’Aston Villa constitue donc le principal développement de ces dernières heures.

Pour l’OL, la concurrence d’un club de Premier League capable d’offrir une exposition européenne change forcément la lecture de l’opération. La Ligue des champions pourrait devenir un critère important si Endrick privilégie un environnement lui permettant à la fois d’enchaîner les minutes et de rester visible au plus haut niveau continental.

La piste lyonnaise n’est pas annoncée comme abandonnée pour autant. La source évoque seulement la montée en puissance d’Aston Villa, sans établir de hiérarchie définitive entre les différentes options du Brésilien. Le dossier reste donc ouvert avant le mois de janvier.

Le temps de jeu au cœur de la réflexion

La volonté prêtée à Endrick traduit avant tout une réflexion sur sa situation au Real Madrid. Un départ temporaire lui permettrait de chercher davantage de continuité sans rompre définitivement le lien avec le club madrilène. Les modalités précises d’une éventuelle opération ne sont pas détaillées pour le moment.

Le choix de la destination sera donc déterminant. Aston Villa avance désormais une carte sportive concrète, tandis que l’OL doit conserver sa place dans un feuilleton qui peut encore évoluer d’ici l’ouverture du mercato. Le Real Madrid aura également son mot à dire avant de laisser partir son attaquant brésilien.