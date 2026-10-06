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FRANCE

FC Nantes : le dossier de la vente revient sur la table !

Par Wladimir DELCROS - 6 Oct 2026, 17:47
FC Nantes : le dossier de la vente revient sur la table !

La vente éventuelle du FC Nantes s’invite de nouveau dans l’actualité des Canaris. Le podcast Sans Contrôle consacre son nouveau numéro à ce dossier, mais aussi à Paulo Tavares et au rendez-vous face à Reims.

La vente éventuelle de nouveau au programme

Le sujet reste suffisamment sensible pour continuer à alimenter les débats autour de la maison Jaune et Verte. Ce mardi, le journaliste David Phelippeau a annoncé la publication d’un nouveau numéro du podcast Sans Contrôle consacré notamment à la vente éventuelle du FC Nantes.

À ce stade, cette annonce ne fait état d’aucune avancée officielle ni d’un accord concernant un éventuel changement de propriétaire. Le choix des mots reste d’ailleurs prudent puisque le programme évoque bien une vente « éventuelle ». Aucun dénouement n’est donc présenté dans la publication accompagnant ce nouvel épisode.

Paulo Tavares reste associé au dossier

Le nom de Paulo Tavares figure également parmi les thèmes retenus. Ces dernières semaines, son éventuelle implication dans un projet de reprise a donné lieu à plusieurs informations autour du club nantais. Le dossier a notamment connu un contretemps important, sans qu’une issue définitive puisse être tirée de la seule annonce de ce podcast.

La prudence reste donc de mise autour de Paulo Tavares. L’intitulé du podcast confirme surtout que le sujet demeure au centre des discussions concernant l’avenir institutionnel du FC Nantes. Il ne permet toutefois pas, à lui seul, d’affirmer que des négociations ont repris ou qu’une opération se rapproche.

Reims complète l’actualité des Canaris

Sans Contrôle ne se limite pas aux coulisses du club. Reims apparaît aussi dans le programme de ce nouveau numéro, preuve que l’actualité sportive conserve sa place à côté des interrogations sur l’avenir du FC Nantes.

Ce rendez-vous doit permettre de remettre le terrain au centre des préoccupations. Entre le dossier de la propriété, la place de Paulo Tavares dans les discussions et l’éclairage consacré à Reims, plusieurs facettes de l’actualité nantaise sont ainsi réunies.

En l’absence de communication officielle du FC Nantes sur une vente, ce nouvel épisode s’inscrit avant tout dans le suivi d’un dossier toujours ouvert médiatiquement. Les prochaines prises de parole des différentes parties seront nécessaires pour établir si celui-ci connaît réellement un nouveau tournant.

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