FC Nantes : le couperet est tombé pour le projet de rachat !

Le processus de vente du FC Nantes connaît un nouveau rebondissement. Réuni ce mardi après-midi, le comité social et économique du club a rendu un avis unanime sur le projet de reprise porté par Paulo Tavares.

Le CSE vote contre le projet à l’unanimité

On vous en parlait ces dernières heures : le rachat du FC Nantes devait franchir l’étape de la consultation du CSE. La réunion extraordinaire a bien eu lieu ce mardi après-midi et elle a débouché sur un signal négatif pour Paulo Tavares.

D’après les informations de L’Équipe, relayées par Tribune Nantaise, les représentants des salariés ont rendu un avis défavorable au projet de reprise. Une position adoptée à l’unanimité après la présentation des grandes lignes de l’opération envisagée.

Plusieurs inquiétudes auraient été exprimées durant cette réunion. Elles concerneraient notamment la fiabilité du projet, ses possibles conséquences sur les emplois ainsi que les garanties apportées pour l’avenir du club canari.

Un signal fort mais pas un droit de veto

Cet avis ne suffit toutefois pas à bloquer juridiquement la vente du FC Nantes. Dans le cadre d’une opération de cette nature, le CSE doit être informé et consulté, mais sa position reste consultative. La procédure peut donc se poursuivre malgré cette opposition unanime.

Le vote constitue néanmoins un sérieux avertissement pour Paulo Tavares. Il traduit les interrogations persistantes en interne alors que le projet semblait avoir franchi une étape importante. Les représentants du personnel attendent manifestement davantage de garanties sur la solidité de l’opération et ses conséquences pour les salariés.

Nantes Métropole a précisé que ni les propriétaires actuels du FC Nantes ni le projet de reprise retenu ne l’avaient contactée. La collectivité ne dispose pas d’un droit de veto sur la vente. — @ManuMerceron https://twitter.com/ManuMerceron/status/2106094361633267826

La DNCG devient la prochaine étape clé

Le dossier doit désormais passer devant la Direction nationale du contrôle de gestion. Le gendarme financier du football français sera chargé d’examiner les éléments économiques et les garanties présentées dans le cadre de cette reprise.

Cette échéance sera déterminante pour la suite du feuilleton. Si l’avis du CSE ne constitue pas un obstacle légal, l’examen de la DNCG doit permettre de mesurer concrètement la viabilité financière du projet porté par l’entrepreneur.

Alors que la vente du FC Nantes paraissait se rapprocher de son dénouement, ce vote unanime rappelle que le dossier est encore loin d’avoir levé toutes les réserves en interne.