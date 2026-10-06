Real Madrid : Deux nouveaux prétendants relancent déjà le dossier Endrick !

Très peu utilisé par José Mourinho depuis le début de la saison, Endrick serait prêt à quitter le Real Madrid dès le mercato hivernal. Aston Villa reste à l’affût, mais deux formations italiennes viennent désormais pimenter ce dossier.

Endrick veut partir dès janvier

La situation d’Endrick au Real Madrid ne s’améliore pas. Le jeune attaquant brésilien n’a disputé que quatre minutes cette saison sous les ordres de José Mourinho. Un temps de jeu famélique qui le pousserait déjà à envisager une sortie dès le mois de janvier, sous la forme d’un prêt.

Selon les informations relayées par BeFootball, le Brésilien se tient prêt à quitter la Maison Blanche pendant le prochain mercato. Aucun accord n’est annoncé à ce stade, mais le manque de confiance de son entraîneur rend désormais cette hypothèse très concrète.

La Roma et l’AC Milan entrent dans la course

On vous en parlait ce mardi : Aston Villa avait déjà rebattu les cartes dans le dossier Endrick. Le club anglais n’est toutefois plus seul à surveiller la situation de l’ancien prodige de Palmeiras.

La Roma et l’AC Milan seraient également à l’affût pour accueillir l’attaquant en prêt. L’apparition de ces deux nouveaux prétendants constitue le véritable développement du dossier. Endrick dispose désormais de plusieurs portes de sortie potentielles dans deux championnats différents, même si aucune négociation avancée n’est évoquée.

Pour les deux clubs italiens, l’occasion est forcément tentante : récupérer temporairement un élément prometteur en quête de minutes, sans que les éléments fournis ne précisent pour l’heure les conditions réclamées par le Real Madrid.

Le Real Madrid face à une décision importante

Le prochain choix du club merengue sera déterminant. Conserver Endrick dans une rotation où il ne joue presque pas pourrait encore freiner sa progression. Un prêt lui permettrait, au contraire, d’enchaîner les rencontres et de retrouver une place plus importante.

Il reste également à savoir quelle destination aurait les faveurs du joueur. Aston Villa, la Roma et l’AC Milan présentent des contextes sportifs différents, mais tous peuvent lui offrir une perspective absente à Madrid depuis le début de l’exercice : du temps de jeu.

Avec seulement quatre minutes disputées cette saison, Endrick ne semble plus disposé à patienter indéfiniment. À l’approche du mercato de janvier, la concurrence s’organise et le Real Madrid va devoir trancher sur l’avenir immédiat de son attaquant brésilien.