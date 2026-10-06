L’OM poursuit la refonte de son image en profondeur.

L’OM veut changer de dimension. Alors que le club poursuit son développement sur le plan sportif, l’OM travaille également à renforcer son image et son attractivité. Cette transformation vient de franchir une nouvelle étape avec la présentation de sa nouvelle plateforme de marque. Son nom : « Football sans filtre ».

L’OM veut faire rayonner Marseille

Derrière ce concept se cache un projet beaucoup plus large qu’un simple changement esthétique. L’objectif est de moderniser l’image de l’OM tout en conservant ce qui fait sa singularité : Marseille, son identité populaire, son intensité et son rapport particulier au football.Pour mener ce chantier, l’Olympique de Marseille s’est notamment appuyé sur l’agence de branding Leroy Tremblot, rattachée au groupe The Fan Syndicate.

Le principe est clair : conserver les marqueurs historiques du club tout en donnant davantage de portée à la marque OM, notamment à l’international. Le club souhaite ainsi capitaliser sur son identité marseillaise sans la diluer. L’idée est plutôt de transformer cette culture locale en véritable force de rayonnement. Le concept « Football sans filtre » doit donc devenir le fil conducteur de cette nouvelle identité.

Cette refonte passe notamment par une nouvelle identité graphique. Une typographie propriétaire baptisée « OM Marseille » a ainsi été imaginée spécialement pour le club. Selon Sportune, son inspiration vient notamment du littoral marseillais, de la lumière de la cité phocéenne et de l’art de vivre méditerranéen. L’objectif est de disposer d’un langage visuel propre à l’OM, identifiable immédiatement sur les différents supports. Une manière également de renforcer la cohérence de la marque.

Nouveau site, nouvelle application et nouveaux espaces

Le changement va également se voir sur les écrans. Le studio Velours a participé à la conception d’un nouvel écosystème digital comprenant notamment un nouveau site internet et une nouvelle application. Mais l’OM ne compte pas s’arrêter au numérique. Plusieurs lieux liés au club vont également être concernés par cette transformation. Le Stade Vélodrome, le centre d’entraînement Robert-Louis-Dreyfus et le nouveau siège administratif situé avenue du Prado font notamment partie du chantier.

L’ambition est donc de proposer une expérience de marque cohérente, que les supporters soient au stade, sur leur téléphone ou dans les différents lieux de vie du club. Le merchandising va lui aussi bénéficier de cette nouvelle stratégie. Selon Sportune, cinq collections distinctes doivent venir compléter l’offre proposée par l’équipementier officiel. Cette multiplication des gammes doit permettre à l’OM de toucher différents publics et de développer davantage les produits liés à son identité.

La stratégie dépasse ainsi largement le simple maillot de football. Le club cherche à installer une véritable marque autour de l’Olympique de Marseille. Autre élément révélateur de l’ampleur du projet : la transformation concerne également l’interne. L’OM a travaillé sur sa marque employeur afin d’accompagner ses recrutements et de mieux transmettre sa culture aux salariés. Le chantier concerne donc désormais presque tous les aspects de la vie du club.