Real Madrid : le club se mêle de la polémique Mbappé

Le Real Madrid a décidé de réagir à la polémique qui entoure Kylian Mbappé, selon Foot Mercato. La prise de position du club merengue figure au cœur du JT du média français, aux côtés du bilan du rassemblement des Bleus et de l’avenir de Lionel Messi.

Le Real Madrid entre dans le dossier Mbappé

La polémique autour de Kylian Mbappé prend une nouvelle dimension. Ce mardi, Foot Mercato annonce que le Real Madrid s’est à son tour mêlé du sujet. Le média en fait même l’un des principaux thèmes de son JT publié à 17h01, sans livrer davantage de précisions dans sa présentation écrite sur la nature exacte de la réaction madrilène.

Cette intervention est forcément scrutée de près puisque le capitaine de l’équipe de France évolue sous les couleurs du club espagnol. Le Real Madrid se retrouve ainsi directement associé à une affaire qui dépasse le seul cadre de la sélection française. En l’absence de détails supplémentaires, il convient toutefois de ne pas prêter à la direction merengue une position qui n’a pas été explicitée.

Le rassemblement des Bleus également passé au crible

La situation de Mbappé n’est pas le seul sujet français abordé. Le JT de Foot Mercato revient également sur les gagnants et les perdants du rassemblement des Bleus. Là encore, la présentation ne donne aucun nom ni verdict, mais elle place le bilan de cette séquence internationale parmi les dossiers chauds de la journée.

Le cas du Madrilène se situe donc à la croisée des chemins entre l’actualité du Real Madrid et celle de l’équipe de France. Chaque prise de parole venue de la capitale espagnole est particulièrement attendue lorsque son joueur vedette se retrouve au centre des discussions.

Endrick conserve une porte de sortie

En parallèle, un autre attaquant du Real Madrid anime l’actualité. D’après la publication de Foot Mercato à l’origine de l’information, Endrick privilégierait un départ en prêt en raison de son manque de temps de jeu. L’OL, Aston Villa et l’AS Rome apparaissent comme trois possibilités pour l’international brésilien.

Endrick de retour à l’OL, c’est encore possible. En manque de temps de jeu, le Brésilien privilégie un prêt, avec Lyon, Aston Villa et l’AS Rome parmi les options. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2107478526085534014

Foot Mercato précise aussi qu’Unai Emery apprécie beaucoup le profil du jeune attaquant. Le Real doit ainsi gérer plusieurs dossiers sensibles autour de ses joueurs offensifs, entre la polémique concernant Mbappé et les interrogations sur l’avenir immédiat d’Endrick.

L’avenir de Messi complète l’actualité

Le troisième grand thème annoncé concerne Lionel Messi. Le média évoque son avenir sans préciser, dans le texte accompagnant son JT, la décision ou la tendance retenue. Une actualité dense pour plusieurs figures du football mondial, avec le Real Madrid une nouvelle fois placé au premier plan.