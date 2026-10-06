FC Nantes : la trêve tourne court pour le défenseur formé au PSG

Convoqué avec les U23 du Mali, Sékou Doucouré devait profiter de la trêve internationale pour enchaîner les rencontres. Deux annulations successives ont finalement écourté le programme du jeune défenseur central du FC Nantes.

Deux rencontres annulées coup sur coup

Le rassemblement de Sékou Doucouré avec les Espoirs maliens aura été nettement moins chargé que prévu. Le joueur de 21 ans a d’abord participé au match amical disputé face aux U23 du Maroc, jeudi 1er octobre à Rabat. Capitaine des Aiglons, le défenseur central a joué l’intégralité de cette rencontre conclue sur un score nul (1-1).

Le Mali devait ensuite affronter le Burkina Faso le lundi 5 octobre. Cette deuxième opposition a toutefois été annulée à la demande de la délégation burkinabè pour des raisons logistiques, comme l’a annoncé la Fédération malienne de football. La FEMAFOOT avait rapidement trouvé une solution de remplacement en programmant un match entre ses sélections U20 et U23 au stade Mamadou-Konaté de Bamako.

Un plan B également abandonné

Cette opposition interne n’a finalement pas eu lieu non plus. Dans un communiqué publié à la veille du rendez-vous, la Fédération malienne a justifié cette nouvelle annulation par un « réaménagement du programme de préparation de la sélection nationale U23 », sans livrer davantage de détails.

Comme le rapporte La Tribune Nantaise, Sékou Doucouré quitte donc ce rassemblement avec seulement 90 minutes de compétition dans les jambes. Une trêve frustrante sur le plan du temps de jeu, même si le Nantais a pu porter le brassard lors de l’unique match disputé.

Projet de rachat du FC Nantes : quel avenir souhaite la métropole pour le club et le football nantais ? — @dphelippeau https://twitter.com/dphelippeau/status/2107428711930999251

Doucouré retrouve déjà les Canaris

Le jeune défenseur va désormais retrouver les bords de l’Erdre plus tôt qu’espéré. Ce retour anticipé lui permettra de reprendre rapidement le travail à la Jonelière, sans la fatigue qu’aurait entraînée un programme international de trois rencontres. Pour le FC Nantes, l’intéressé revient également sans pépin physique signalé.

Pur produit de la formation du Paris Saint-Germain, Sékou Doucouré a rejoint la maison Jaune et Verte en 2024. Le natif de Créteil continue depuis de franchir les étapes avec les Canaris tout en s’installant dans le groupe des Espoirs maliens.

Une troisième sélection avec les Aiglons

Malgré les deux annulations, ce rassemblement lui permet d’ajouter une troisième sélection à son compteur avec les U23 du Mali. Son statut de capitaine face au Maroc confirme également la confiance placée en lui par le staff malien.

Doucouré devra désormais capitaliser sur cette expérience à Nantes. Son bilan international d’octobre reste limité à un match et 90 minutes, mais avec un brassard et une nouvelle apparition sous le maillot des Aiglons.