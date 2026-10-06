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OM Mercato : premier transfert en vue en janvier ! 

Par Bastien Aubert - 6 Oct 2026, 07:00
Pierre-Emile Højbjerg
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Alors que la cure d’austérité imposée par Frank McCourt à l’OM n’a pas plu aux supporters cet été, elle devrait se poursuivre au prochain mercato hivernal.

L’été n’a pas rassuré les supporters marseillais. Alors que Frank McCourt a imposé une politique financière beaucoup plus stricte à l’OM, le club phocéen a dû composer avec plusieurs départs et une marge de manœuvre réduite sur le marché des transferts. Et cette nouvelle politique pourrait également se poursuivre en janvier. 

La Juventus surveille Højbjerg à l’OM

Un premier dossier chaud commence déjà à émerger. Selon La Gazzetta dello Sport, la Juventus Turin aurait profité de la trêve internationale pour superviser Pierre-Emile Højbjerg. Le milieu danois conserverait donc une belle cote sur le marché européen. La Vieille Dame serait particulièrement attentive à sa situation. Des discussions avec l’entourage du joueur seraient même envisagées prochainement afin d’étudier la possibilité d’une arrivée dès le mercato hivernal. Pour l’OM, une telle perspective aurait forcément de quoi inquiéter.

Højbjerg ne serait toutefois pas prêt à quitter Marseille pour n’importe quelle destination. Le Danois pourrait envisager un départ uniquement en cas de proposition correspondant à ses ambitions sportives. Un club comme la Juventus, avec son histoire et ses ambitions européennes, pourrait donc davantage retenir son attention qu’une formation moins prestigieuse. Reste désormais à savoir si les Turinois décideront de passer concrètement à l’action. Pour le moment, il est surtout question de surveillance et de discussions à venir.

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Une opération qui pourrait arranger McCourt à l’OM

Si le départ venait à se confirmer, l’OM pourrait également y trouver un intérêt financier. La direction marseillaise reste soumise à des contraintes importantes et une éventuelle vente de Højbjerg permettrait de récupérer des liquidités tout en allégeant la masse salariale. Mais sportivement, perdre un joueur de son expérience en plein milieu de saison représenterait forcément un risque. Le Danois est l’un des cadres de l’effectif et son influence dans le vestiaire comme sur le terrain reste importante. Bruno Genesio devrait donc être consulté avant toute décision.

Cette piste turinoise montre surtout que le mercato de janvier pourrait déjà se préparer en coulisses. L’OM doit continuer à surveiller ses finances, tout en essayant de maintenir une équipe compétitive. Si la Juventus confirme son intérêt, les discussions pourraient rapidement s’intensifier dans les prochaines semaines. Et dans ce contexte, Højbjerg pourrait bien devenir le premier gros dossier du mercato hivernal marseillais.

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