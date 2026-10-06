RC Lens : un ancien gardien affole déjà les compteurs loin de l’Artois

Parti définitivement du RC Lens cet été, Yannick Pandor s’est rapidement imposé dans les cages d’Amiens. L’international comorien affiche une statistique particulièrement flatteuse après ses sept premières titularisations en Ligue 3.

Pandor s’impose enfin comme titulaire

Après plusieurs années à patienter dans l’ombre au RC Lens, Yannick Pandor a décidé de couper le cordon avec son club formateur. Prêté successivement à Boulogne-sur-Mer puis au Royal Francs Borains, le gardien de 25 ans a rejoint définitivement Amiens au cours du dernier mercato estival.

Ce choix lui permet désormais d’enchaîner les rencontres. Titulaire à sept reprises en championnat, le portier international comorien a rapidement pris ses marques dans sa nouvelle équipe. Ses performances confirment surtout qu’il avait besoin de continuité après ses différents prêts loin de la maison lensoise.

Aucun but encaissé dans le jeu

Selon les chiffres relayés par Lensois.com, Pandor n’a toujours pas encaissé le moindre but dans le jeu cette saison. Les deux seules réalisations concédées par l’ancien Lensois l’ont été sur penalty. Il présente ainsi un cas unique parmi les gardiens titulaires des trois premières divisions françaises.

Le seul but pris par Amiens dans le jeu est intervenu contre Quevilly-Rouen, lors d’un match terminé sur le score de 1-1. Pandor n’était toutefois pas présent dans les cages ce jour-là. Convoqué avec la sélection des Comores, il a également manqué les deux dernières journées de championnat.

Amiens possède la meilleure défense

Les débuts réussis du gardien profitent directement au collectif amiénois. Cinquième de Ligue 3, Amiens possède la meilleure défense du championnat avec seulement trois buts encaissés. Pandor est donc l’un des principaux artisans du bon départ de son nouveau club.

Ce rendement donne aussi du relief à son départ du RC Lens. Sans véritable perspective immédiate derrière les gardiens installés chez les Sang et Or, le Comorien avait besoin de jouer régulièrement pour franchir une nouvelle étape. Ses premières semaines à Amiens valident pleinement cette décision.

Une reprise déjà contrariée pour l’adversaire des Lensois

Pendant ce temps, le RC Lens prépare sa reprise après la trêve internationale. Son prochain adversaire devra composer sans Moussa Niakhaté, touché à un ischio avec le Sénégal. Le défenseur est annoncé forfait pour le déplacement à Bollaert et incertain pour la réception de Crystal Palace en Ligue Europa.

Moussa Niakhaté est forfait face au RC Lens pour la reprise. Touché à un ischio avec le Sénégal, il manquera le déplacement à Bollaert vendredi. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2107385370111287514

À Lens comme à Amiens, cette trêve permet ainsi de tirer de premiers enseignements. Celui concernant Pandor est limpide : en quittant définitivement l’Artois, le pur produit de la formation lensoise a trouvé le temps de jeu qui lui manquait.