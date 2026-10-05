Blessé lors du match de Ligue des Nations entre le Pays de Galles et le Danemark, Pierre-Emile Höjbjerg (31 ans) pourrait manquer à l’OM.

La trêve internationale continue de jouer des tours à l’OM. Après plusieurs alertes physiques ces derniers jours, le club phocéen pourrait désormais devoir composer avec une nouvelle absence de poids : celle de Pierre-Emile Höjbjerg.

Une sortie prématurée et une cuisse douloureuse

Le milieu danois a été contraint de quitter ses partenaires après seulement une dizaine de minutes lors de la victoire du Danemark au pays de Galles (1-0). Titulaire pour la quatrième fois durant ce rassemblement avec le Danemark, Höjbjerg n’aura donc quasiment pas eu le temps de s’exprimer sur la pelouse du Cardiff City Stadium. Touché sans contact apparent, le capitaine danois s’est rapidement retrouvé assis sur la pelouse, visiblement contrarié. Ses gestes ont rapidement orienté les inquiétudes vers une douleur musculaire à la cuisse.

Le joueur a ensuite directement rejoint les vestiaires, laissant ses partenaires terminer la rencontre sans lui. Le Danemark s’est finalement imposé grâce à un penalty transformé par Rasmus Højlund à la 75e minute. Une douleur musculaire à l’arrière de la cuisse ? Selon Le Phocéen, Pierre-Emile Höjbjerg souffrirait d’une douleur musculaire à l’arrière de la cuisse. Un premier verdict qui n’a évidemment rien de rassurant pour l’OM, même si des examens complémentaires seront nécessaires pour déterminer la gravité exacte de la blessure et surtout la durée d’une éventuelle indisponibilité. Pour Marseille, le timing est particulièrement mauvais.

Une trêve qui tourne au cauchemar, la polémique s’installe

Depuis le début de la saison, Höjbjerg occupe une place centrale dans le dispositif de Bruno Genesio. Le milieu danois a disputé l’intégralité des cinq premières journées de Ligue 1 et s’est rapidement imposé comme l’un des cadres de l’équipe. Son éventuelle absence serait donc un sérieux coup dur pour l’entraîneur marseillais, surtout dans un secteur où les solutions ne sont déjà pas légion. L’OM doit désormais attendre les résultats des examens avec une certaine appréhension. Cette nouvelle alerte intervient en effet après plusieurs pépins physiques enregistrés pendant cette période internationale.

Himad Abdelli et Amine Gouiri ont notamment été touchés, tandis que la blessure de Derek Cornelius s’est révélée plus sérieuse. Le possible pépin de Höjbjerg vient donc allonger une liste qui commence à devenir préoccupante pour le staff marseillais et qui fait éclater la colère du journaliste de Maritima Karim Attab : Au tour de Pierre-Emile Hojbjerg, une compétition pourrie. Trois fois 90 minutes en 8 jours et encore titulaire hier soir. Il n’y a pas que des problèmes de prépa. Il y a le rythme des matchs, c’est n’importe quoi. » Et le calendrier n’attend pas. L’OM doit se déplacer à Troyes dimanche soir, avec un coup d’envoi programmé à 20h45. Actuellement 17es de Ligue 1, les Marseillais auront besoin de toutes leurs forces pour tenter de redresser la situation.