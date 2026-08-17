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FRANCE

RC Lens : Toppmöller explique ses deux paris gagnants face au PSG

Par Louis Chrestian - 17 Août 2026, 17:04
RC Lens : Toppmöller explique ses deux paris gagnants face au PSG

Dino Toppmöller avait réservé deux choix forts pour son premier match officiel avec le RC Lens. Après la victoire contre le PSG (1-0) au Trophée des Champions, l’entraîneur allemand a détaillé les raisons des titularisations de Yacine Titraoui et Franjo Ivanovic.

Titraoui et Ivanovic étaient bien titulaires

On vous en parlait samedi : le onze préparé par Toppmöller contre le PSG avait fuité. L’information s’est confirmée puisque Yacine Titraoui et Franjo Ivanovic ont tous les deux connu leur première titularisation officielle sous le maillot Sang et Or.

Les deux recrues ont participé au succès lensois face aux Parisiens (1-0), synonyme de premier Trophée des Champions de l’histoire du club artésien. Michael Cuisance et Maik Nawrocki figuraient également dans le onze de départ.

Titraoui choisi pour résister au pressing parisien

Au milieu, Titraoui a été préféré à Andrija Bulatovic, pourtant très en vue pendant la préparation. Dino Toppmöller a expliqué ce choix après la rencontre dans des propos relayés par Lensois.com.

« Yacine avait un profil différent. Il peut vraiment garder le ballon, se projeter vers l’avant, être très propre et très calme alors que l’adversaire exerce un pressing très haut », a confié le technicien. Selon lui, l’Algérien a beaucoup apporté au RC Lens en cassant le premier rideau parisien.

Sima en pointe, Ivanovic sur la gauche

Devant, la semaine tronquée d’Odsonne Edouard a également pesé. Présent dans le groupe mais ménagé, l’attaquant a laissé Abdallah Sima occuper la pointe. Toppmöller voulait profiter de sa profondeur et de sa capacité à contrôler le ballon dos au but.

Ivanovic a donc débuté sur le côté gauche, avec une certaine liberté pour accompagner Sima. « Franjo, qui est très technique, était derrière lui pour le soutenir », a précisé l’entraîneur lensois. Deux paris immédiatement validés par un premier trophée.

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