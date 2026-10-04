PSG Mercato : Leny Yoro a donné une première réponse à Paris

En manque de temps de jeu à Manchester United, Leny Yoro aurait envoyé un premier signal encourageant au PSG pour son avenir.

Deux ans après avoir échoué à recruter Leny Yoro, le Paris Saint-Germain serait de nouveau à l’affût. Parti du LOSC pour rejoindre Manchester United à l’été 2024, le défenseur central français traverse un début de saison compliqué sous les ordres de Michael Carrick. Le joueur de 20 ans n’a disputé que 22 minutes en Premier League depuis le début de l’exercice et doit notamment composer avec la concurrence de Lisandro Martinez et Harry Maguire. Une situation qui aurait réveillé l’intérêt du PSG, mais également celui d’Arsenal, selon CaughtOffside.

Leny Yoro désormais prêt à étudier les offres ?

Cette fois, le PSG pourrait recevoir une réponse bien différente de celle de 2024. D’après les informations de Mark Brus pour The Daily Briefing, Leny Yoro serait préoccupé par son rôle et son faible temps de jeu à Manchester United. Des discussions devraient prochainement avoir lieu avec les Red Devils afin de clarifier sa situation. Surtout, l’international français serait désormais disposé à étudier les offres susceptibles de lui parvenir. Une première ouverture qui ne devrait pas laisser insensible le PSG, présenté comme l’un des clubs les plus intéressés par l’ancien Lillois.

Le PSG n’a pas oublié Yoro

Il est toutefois encore trop tôt pour parler d’un départ acté de Manchester United. Rien n’indique à ce stade que Leny Yoro ait demandé à quitter les Red Devils, ni qu’il ait donné sa préférence au PSG. Sous contrat jusqu’en juin 2029, avec une année supplémentaire en option, le défenseur français pourrait néanmoins devenir l’un des dossiers chauds des prochains mercatos si sa situation ne s’améliore pas en Angleterre. Deux ans après avoir tenté de le recruter au LOSC, le PSG resterait donc à l’affût et peut désormais compter sur un premier signal encourageant de la part de Yoro.