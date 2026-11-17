Layvin Kurzawa a décidé de raccrocher les crampons après 16 années de carrière. L’ancien latéral gauche du PSG et de l’AS Monaco s’arrête avec un palmarès fourni et une performance toujours unique en Ligue des Champions.

Kurzawa annonce la fin de sa carrière

Une page se tourne pour Layvin Kurzawa. Comme l’annonce ActuL1, l’ancien défenseur du Paris Saint-Germain et de l’AS Monaco prend sa retraite à l’âge de 33 ans. Le Français quitte ainsi les terrains après une carrière professionnelle longue de 16 années.

Cette décision met un terme au parcours d’un latéral gauche longtemps considéré comme un élément prometteur du football français. Passé par Monaco avant de porter le maillot parisien, Kurzawa aura connu les exigences du très haut niveau et accumulé les titres au fil des saisons.

Layvin Kurzawa annonce sa retraite à 33 ans. L’ancien défenseur du PSG et de Monaco raccroche les crampons après 16 ans de carrière et 19 trophées remportés. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2122668764240249321

Un palmarès riche de 19 trophées

Layvin Kurzawa se retire avec 19 trophées à son palmarès. Un total qui illustre son passage dans des équipes habituées à jouer les premiers rôles, en particulier au PSG. Son aventure parisienne restera néanmoins contrastée, entre succès collectifs, concurrence et périodes plus délicates.

Le latéral avait d’ailleurs évoqué certains épisodes marquants de son parcours lors de confidences sur ses années au PSG. Malgré une fin d’aventure plus discrète, son bilan collectif demeure conséquent au moment de refermer définitivement ce chapitre.

Treize sélections avec les Bleus

Le défenseur aura également porté le maillot de l’équipe de France. Kurzawa compte 13 sélections avec les Bleus, une expérience internationale qui vient compléter son parcours en club. Il n’a pas réussi à s’installer durablement chez les Tricolores, mais il aura tout de même franchi la porte de la sélection nationale.

Son profil offensif et sa capacité à se projeter ont longtemps constitué ses principales forces. Des qualités qui lui ont permis de se distinguer aussi bien sur la scène française qu’au niveau européen.

Un record unique en Ligue des Champions

Kurzawa quitte surtout le football professionnel avec une ligne singulière à son actif. Il reste le seul défenseur à avoir inscrit un triplé en Ligue des Champions, une performance suffisamment rare pour conserver une place à part dans l’histoire de la compétition.

À 33 ans, l’ancien Parisien referme donc une carrière marquée par 19 trophées, 13 apparitions sous le maillot bleu et ce record européen. Trois chiffres qui résument le parcours d’un joueur dont les dernières années auront été plus effacées, mais qui aura laissé une trace dans le football français.